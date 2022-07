Teppo antoi "virheellistä ohjaustapaa suosineille rattimiehille" vinkin, joka tehosi hienosti: "Suosittelen sen käyttöä kaikille rattia leipoville"

Vastaus: Turvallinen ratin käsittely edellyttää kahta kättä tukevasti ohjauspyörän kehällä. Se, mikä on käsien oikea paikka, riippuu pitkälti ohjauspyörän muotoilusta – olennaista kuitenkin on, että kädet ovat suoraan ajettaessa alimmillaan ohjauspyörän puolivälin korkeudella.

Auton ohjauspyörästä eli kansanomaisemmin ratista tulisi pyrkiä pitämään kiinni tukevasti kahdella kädellä aina, kun se on mahdollista – luonnollisesti on selvää, että ohjauspyörää tiukemmin käännettäessä, tiettyjä toimintoja käytettäessä sekä manuaalivaihteisessa autossa myös vaihdetta vaihdettaessa on toinen käsi hetkellisesti irrotettava ratin kehältä.