Miten perävaunun kanssa peruutetaan? Yli-innokkaissa näyttäjissä piilee vahingon vaara: "Ei todellakaan tule luottaa"

Perävaunun kanssa peruutettaessa keskeisessä roolissa ovat alhainen nopeus, huolellinen havainnointi ja tarkoin ajoitetut – sekä oikeaan suuntaan tehdyt – ohjausliikkeet.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Perävaunun kanssa peruuttaminen tuntuu hankalalta. Olisiko siihen mahdollista saada vinkkejä?

Vastaus: Peruuttamista kannattaa välttää, jos se vain on mahdollista. Usein yhdistelmä on järkevämpi kääntää kiertämällä kortteli tai etsimällä lähistöltä kenttä, pysäköintialue tai vastaava, jolla kääntäminen onnistuu etuperin ajamalla.

Aina peruuttamiselle ei ole järkevää vaihtoehtoa, jolloin peruutustaitoa tarvitaan. Peruuttamisen oppii käytännössä vain sitkeästi harjoittelemalla.

Ulkopuolisesta merkinnäyttäjästä saattaa olla apua – tai sitten ei

Kun peruuttamiseen soveltuva paikka on löytynyt, on jo etuperin lähestyttäessä syytä varmistaa, ettei kyseisessä kohdassa, johon on tarkoitus peruuttaa, ole kiinteitä esteitä, kuten betoniporsaita tai tolppia. Lisäksi on huomattava, että kuka tahansa voi koska tahansa siirtyä yllättäen peruuttavan yhdistelmän taakse.

Mikäli kyydissäsi on luotettava henkilö, jonka tiedät olevan tilanteen tasalla, kannattaa hänet pyytää ulos havainnoimaan ja näyttämään merkkejä. Näyttäjän tulisi sijoittua niin, että hän varmasti näkee perävaunun taakse – molemmin puolin. Lisäksi näyttäjän on seisottava sellaisessa paikassa, että yhdistelmällä peruuttavan kuljettajan on mahdollista havaita hänet ja hänen antamansa merkinannot.

Annettavat merkit on syytä sopia etukäteen, jottei tilanteeseen jää tulkinnanvaraa. Usein näyttäjäksi tarjoutuu jopa pyytämättä tuntemattomia kadunmiehiä. Tällöin on olemassa iso vahingon vaara. Itse olen vuosien varrella kohdannut monta yli-innokasta näyttäjää, jotka huitovat auton etupuolella, että "anna mennä vaan", vaikka näkevät vaan yhdistelmän toiselle sivulle. Tällaiseen näyttäjään ei todellakaan tule luottaa, ja muutenkin on tärkeää muistaa, että vastuu on aina yhdistelmää peruuttavalla kuljettajalla.

Alhainen nopeus antaa aikaa

Peruutettaessa on tärkeää huolellinen havainnointi peilien kautta ja päätä kääntämällä. Myös peruutuskamerasta saattaa olla jonkin verran apua, vaikka perävaunu peittääkin suurimman osan kameran näkymästä.

Kuljettajan ei pidä myöskään unohtaa auton etukulmien havainnointia: Peruutettaessa ja käännettäessä auton nokka tekee huomattavia liikkeitä sivusuunnassa. Usein ulkona oleva näyttäjä ei osaa hahmottaa nokan liikkeitä, joten liian sokeasti hänen antamiaan ohjeita ei pidä senkään vuoksi noudattaa. Kuljettajan huomion kiinnittyessä perävaunun ja vetoauton liikkeisiin ja tilantarpeeseen, saattaa muun liikenteen seuraaminen herkästi unohtua. Näin ei tietenkään saisi tapahtua.

Peruuttaminen perävaunun kanssa suoraan Anna katseen siirtyä sivupeilistä toiseen.

Jos perävaunu tulee enemmän näkyviin oikeasta sivupeilistä, käännä ohjausta hieman oikealle.

Jos perävaunu tulee enemmän näkyviin vasemmasta sivupeilistä, käännä ohjausta hieman vasemmalle.

Jos perävaunu näyttäisi menevän suoraan taaksepäin, älä tee ohjauksella mitään.



Huolellisen havainnoinnin lisäksi on tärkeää, että ohjausliikkeet tehdään juuri oikeissa kohdissa, oikeaan aikaan ja oikean suuruisina.

Aikaa havainnointiin, arviointiin, ajatteluun ja toimintaan saa parhaiten sillä, että muistaa peruuttaa mahdollisimman hitaasti. Näin toimien myös sivullisille jää paremmat mahdollisuudet ennakoida peruuttajan aikeita.

Mikäli peruuttaessaan alkaa epäröidä, että onkohan perävaunun takana jotain, kannattaa käydä katsomassa. Tällöin on syytä muistaa laittaa vaihteenvalitsin P-asentoon (manuaalivaihteisto vapaalle) sekä kytkeä seisontajarru ennen kuin poistuu autosta. Se, että nousee autosta ulos katsomaan, ei ole mikään häpeän aihe – sen sijaan ainakin itseäni kyllä hävettäisi kyllä, jos osuisin perävaunun tai auton kanssa johonkin.

Kääntyminen perävaunun kanssa peruutettaessa



• Jos haluat perävaunun kääntyvän oikealle, käännä ohjausta ensin vasemmalle. Jo pieni ohjausliike saa vaunun kääntymään.

• Kun vaunu alkaa kääntyä, suorista ohjaus. Kääntymiskulma kasvaa siitä huolimatta.

• Kun kääntymiskulma alkaa lähennellä riittävää, käännä ohjausta kärryn kääntymissuuntaan eli tässä tapauksessa oikealle.

• Suorista renkaat, kun yhdistelmä on suorassa, menossa kohti haluttua suuntaa.



Perävaunun peruutusavustin

Osaan nykyautoista on tarjolla myös peruuttamista helpottavia järjestelmiä, joissa tekniikka huolehtii ohjauspyörän käsittelystä kuljettajan puolesta.

Itse olen päässyt testaamaan avustinta, jossa yhdistelmän peruutussuuntaa ohjataan järjestelmän aktivoinnin jälkeen sivupeilien säätönupin avulla. Nupilla säädetään haluttu kääntymiskulma, joka näytetään myös auton kojelaudan monitoiminäytöllä. Tämän jälkeen järjestelmä huolehtii ohjauspyörän kääntelystä niin, että perävaunu saavuttaa kuljettajan peilinsäätimellä asettaman kääntymiskulman. Kääntymiskulmaa voi luonnollisesti jyrkentää tai loiventaa myös peruutuksen aikana.

Kun perävaunu on saatu kääntymään lähes haluttuun suuntaan, kertoo kuljettaja tämän järjestelmälle vetämällä peilin säätönupista taaksepäin. Avustin pyrkii tämän jälkeen suoristamaan yhdistelmän ja pitämään sen suorassa jatkettaessa peruutusta suoraan taaksepäin.

Tuossa järjestelmässä, jota itse olen päässyt testaamaan, avustin siis hoiti ohjauspyörän liikkeitä – nopeus kuljettajan oli säädeltävä itse. Kuljettaja kuitenkin vastaa myös avustimen tekemisistä eli liiaksi tekniikkaan ei pidä luottaa. Lisäksi on huomioitava, että eri automerkkien ja -mallien varusteissa sekä niiden toteutustavoissa saattaa olla paljonkin eroja. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että kuljettaja tutustuu huolellisesti juuri käytössään olevan auton varusteisiin ja niiden käyttöön käyttöohjeen avulla.

Katso myös: Näin toimii peräkärryavustin

3:16 Videolla Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen esittelee perävaunun kanssa peruuttamisen helpottamiseksi suunnitellun Trailer assist -järjestelmän käyttöä.

MTV