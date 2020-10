Teollisuusliiton mukaan Metsäteollisuus on oudoilla teillä: "Murentaa suomalaista työmarkkinajärjestelmää"

– On todella ikävää, että Metsäteollisuus lähtee nyt tielle, joka murentaa suomalaista työmarkkinajärjestelmää. Tämä hyvin toimiva järjestelmä on tuonut ja tuo runsaasti vakautta ja ennustettavuutta työmarkkinoillemme, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo tiedotteessa.

– Paikallinen sopiminen on meidänkin metsäteollisuutta koskevilla sopimusaloillamme arkipäivää. Mutta jos työnantajapuolen tahto on tämä, kyllä me olemme valmiita siirtämään neuvottelutoimintaa entistä enemmän työpaikkatasolle. Sitten on hyvä kysymys, tuleeko neuvottelutoiminnasta jotenkin helpompaa, kun se siirtyy yrityskohtaisesti tehtäväksi, Aalto sanoo.