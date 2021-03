Keskuskauppakamarin Romakkaniemi puolustaa paikallista sopimista: Yrityksissä tiedetään, miten työ ja ulkoistamiskäytännöt kannattaa järjestää

– Työnantajat eivät varmasti horjuta työrauhaa. Haluamme työrauhaa. Tämä kuulostaa vähän omituiselta ay-liikkeen puolelta antaa tällaisia verhottuja uhkauksia, että työrauha saattaa olla vaarassa. Kyllä tässä samassa veneessä ollaan, ja sen vuoksi kaikilla pitäisi olla vastuu mukautua siihen uuteen tilanteeseen, mikä maailman muutoksessa on tullut eteen, Romakkaniemi kommentoi Uutisaamussa.

– Tässä on 20 vuotta puhuttu ja yritetty paikallista sopimista edistää. Tämä on ainoa keino, millä työnantajat ja yritykset pystyvät viemään sitä eteenpäin. Ei optimaalinen, mutta maailma on muuttunut.