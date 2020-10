SAK:n Elorannan mukaan ay-liike voi vielä estää Metsäteollisuuden aikeet – "Tanssiin tarvitaan aina kaksi"

Yrityskohtaiset työehtosopimukset eivät ole tavattomia. Niitä on monella toimialalla, mutta se, että koko sopimusala häviää, on Elorannan mukaan uusi ja tuntematon tilanne.

– On erittäin suuri työ, jos joka pajalla sorvataan oma sopimus. Yhtenä syynä sen takia sopiminen on aikanaan viety liittotasolle, ettei jokaisen tarvitse omassa nurkassaan miettiä.

Hyppy tuntemattomaan

Elorannan mukaan esimerkiksi työaikalainsäädännössä on kohtia, joista saavat sopia toisin vain valtakunnalliset työehtosopimuspuolet.

– Kun Metsäteollisuus vie sopimisen yritystasolle, heiltä häviävät tietyt sopimisen mahdollisuudet, joita heillä nyt on ollut valtakunnallisen työehtosopimuksen vuoksi.

Eloranta uumoilee, että vaikka Metsäteollisuuden avausta on hehkutettu, ei sille ole heti seuraajia tulossa.

– Tämä on myös Metsäteollisuudelle täysin hyppy tuntemattomaan, hän arvioi.