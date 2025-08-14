Tutkimus: Avohakkuut huonontavat maaperän hiilivarastoja vuosikymmeniä

LK 14.8.2025 Avohakkuualue Harrströmissa 22. elokuuta 2019.
Kuvassa avohakkuualue Harrströmissa 22. elokuuta 2019.Lehtikuva
Julkaistu 14.08.2025 16:11

MTV UUTISET – STT

Avohakkuut heikentävät maaperän hiilivarastoja vuosikymmeniksi, selviää tuoreesta Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta.

Luken tutkimuksessa analysoitiin avohakattuja mänty- ja kuusivaltaisia metsiä. 

Tutkijat mallinsivat avohakkuun sekä vertailuskenaarion vaikutuksia pitkällä aikavälillä, joka kattaa yhden metsän kiertoajan.

Vertailussa havaittiin, että avohakatut alueet pysyivät hiilitaseeltaan negatiivisina seuraavaan harvennukseen tai avohakkuuseen asti. 

Avohakatut alueet sitoivat vähemmän hiiltä kuin hoitamattomat metsät, joiden maaperä sitoi hiiltä tasaisesti koko tarkastelujakson ajan.

Metsä toimii kasvaessaan hiilinieluna, joka varastoi ilmasta hiilidioksidia puustoon ja maaperään. Kun metsä ei enää kasva, se toimii hiilivarastona.

