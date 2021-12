Teksasilaismies, 66, haluaa kipeästi löytää kumppanin – ilmoitti asiasta näyttävästi: "Kyllä minua jännitti"

Mainostaulussa kerrotaan, että haussa on ”hyvä nainen”. Iältään tämän olisi hyvä olla suurin piirtein 50– 55-vuotias. Yhdessä he voisivat jutella ja käydä kävelyllä.

Ilmoitus pystytettiin erään valtatien varrelle marraskuussa. Austonia.com-sivuston mukaan sen on tarkoitus olla näkösällä ainakin joulukuun loppuun, ehkä tammikuunkin ajan.

Treffikumppanien löytämisessä ollut haasteita

Deittisovellukset eivät ole tuottaneet toivottua lopputulosta. Jimin mielestä niihin liittyy liikaa "pelaamista" eivätkä ne anna oikeanlaista kuvaa toisen osapuolen persoonallisuudesta. Lisäksi hänestä on ollut hankala järjestää tapaamisia kiinnostavien tyyppien kanssa.

Takana kaksi kariutunutta avioliittoa

Talonrakennushommien parissa työskentelevä Jim on ollut kahdesti naimisissa. Hänen lapsensa ovat iältään 12–41-vuotiaita.

Jimin mukaan hänen treffikumppaniensa tulisi heti kättelyssä ymmärtää, että Jim on naimisissa työnsä kanssa. Hänestä on mukavaa, kun on kiire ja hän rohkaisee muitakin pitämään päivänsä täynnä ohjelmaa.