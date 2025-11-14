Peter Sarlin kaipaa lisää yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välille.
Tekoälytutkija ja -yrittäjä Peter Sarlin myi viime vuonna yhtiökumppaniensa kanssa Silo AI -yrityksen yhdysvaltalaiselle teknojätti AMD:lle. Sarlinin omistaman yrityksen osuus yli 600 miljoonan euron kaupasta oli noin 235 miljoonaa euroa.
Sarlin nousi keskiviikkona julkaistuissa verotiedoissa eniten tienanneiden listan sijalle 10, vaikka yrityskaupat näkyvät hänen ansioissaan vain reilun 17 miljoonan euron verran.
Silo AI on suomalainen tekoäly- ja kasvuyrityskentän menestystarina. Silti MTV:n veropäivän erikoishaastattelussa ei voida olla tekemättä pientä vertailua rakkaaseen naapurimaahan.
Menestys luo menestystä
Ruotsissa ollaan kasvuyritysten osalta sukupolvea edellä, Sarlin sanoo. Hän listaa menestyneitä yrityksiä, kuten Skype, Spotify ja Klarna.