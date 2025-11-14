Juuri nyt Avaa

Ruotsissa ollaan kasvuyritysten osalta sukupolvea edellä, Sarlin sanoo. Hän listaa menestyneitä yrityksiä, kuten Skype, Spotify ja Klarna.

Silo AI on suomalainen tekoäly- ja kasvuyrityskentän menestystarina. Silti MTV:n veropäivän erikoishaastattelussa ei voida olla tekemättä pientä vertailua rakkaaseen naapurimaahan.

Tekoälytutkija ja -yrittäjä Peter Sarlin myi viime vuonna yhtiökumppaniensa kanssa Silo AI -yrityksen yhdysvaltalaiselle teknojätti AMD:lle. Sarlinin omistaman yrityksen osuus yli 600 miljoonan euron kaupasta oli noin 235 miljoonaa euroa.

Peter Sarlin kaipaa lisää yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välille.

– Siinä näkyy kokemus, jonka he ovat saaneet yrittäjiltä ja perustajilta, jotka siinä ekosysteemissä toimivat.

– Näen kriittisenä, että kokeneet yrittäjät antavat takaisin ja auttavat seuraavaa sukupolvea eteenpäin, Sarlin toteaa.

Suomella omat vahvuutensa

Sarlinin mukaan suomalaisten tekoäly-yritysten kannattaisikin lisätä yhteistyötä ruotsalaisten kanssa. Länsinaapurilla olisi paljon annettavaa suomalaisille.

– Heillä on etenkin kaupallistamisesta, designista, tuotekehityksestä ja tuote- ja kasvujohtamisesta osaamista, kokemusta ja kyvykkyyttä, Sarlin listaa.