Osakemarkkinoita vuonna 2025 vauhdittanut tekoälybuumi jatkaa vahvana myös vuonna 2026, vaikka skeptisyys sen ympärillä jatkuu.
Tekoälyosakkeet nousivat vuoden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä selvästi. Sen sijaan Nasdaq laski 0,4 prosenttia, S&P 500 0,2 prosenttia ja Dow Jones nousi 0,1 prosenttia. Asiasta uutisoi muun muassa NBC News.
Suuret teknologiajätit, kuten Nvidia, Broadcom ja Taiwan Semiconductor, sekä AI-yhtiöt Sandisk ja Intel nousivat.
Vuonna 2025 S&P 500 nousi yli 16 prosenttia. AI-sektori oli keskeinen syy kolmannen perättäisen positiivisen vuoden taustalla.
Kansainväliset markkinat menestyivät vielä paremmin. Esimerkiksi Etelä-Korean Kospi nousi 76 prosenttia ja Japanin Topix yli 20 prosenttia.
Markkinat edelleen epävarmat
Asiantuntijat varoittavat, että markkinat ovat yhä epävarmat.
Analyytikot ennakoivat myös, että maailmanlaajuinen talouskasvu ja korkojen mahdollinen lasku voivat tukea Yhdysvaltain osakkeita.
Bank of America ennustaa S&P 500:n nousevan maltillisesti noin 3,7 prosenttia vuoden 2025 lopun tasosta.
Öljyn ja kullan hinnat liikuskelivat maltillisesti. Öljyn hinta laski hieman, mikä on osaltaan laskenut polttoaineiden hintoja.