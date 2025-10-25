Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Mårten Mickosin johtama start up -yritys MySQL kehittyi 2000-luvun alussa maailman suosituimmaksi tietokannaksi. Sen varaan rakennettiin aikoinaan esimerkiksi Google ja Facebook. Vuonna 2008 amerikkalainen teknologiayritys Sun Mivrosystems osti MySQLn miljardilla dollarilla. Tätä kauppaa oli hieromassa Mickos.

Suomen talous ei ole kasvanut vuoden 2008 jälkeen. Missä on menty vikaan ja mitä voisimme tehdä toisin?

– Mielelläni investoisin, mutta kun ne ei kasva. Mutta start up -maailma ja siihen liittyvät kasvuyritykset ovat kasvaneet nopeammin kuin muu talous. Eli se on jo todistanut, että se malli toimii, sanoo Mickos.

Hän näkisikin mieluusti, että Suomessa valtio satsaisi rajalliset varansa yhteiskunnan kannalta keskeisiin asioihin, kuten puolustukseen, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, mutta myös kasvuyrityksiin.

Yliopistokampuksilla hyvä meinki

– Kun käyn siellä, tulen hyvälle tuulelle. Siellä on pelkäämättömiä, nopeasti liikkuvia, yhteistyöhaluisia ja hyvin koulutettuja ihmisiä, sanoo Mickos.