Suomessa ollaan huolissaan talouskasvun puutteesta, ja syystäkin.
Suomen talous ei ole kasvanut vuoden 2008 jälkeen. Missä on menty vikaan ja mitä voisimme tehdä toisin?
Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Mårten Mickosin johtama start up -yritys MySQL kehittyi 2000-luvun alussa maailman suosituimmaksi tietokannaksi. Sen varaan rakennettiin aikoinaan esimerkiksi Google ja Facebook. Vuonna 2008 amerikkalainen teknologiayritys Sun Mivrosystems osti MySQLn miljardilla dollarilla. Tätä kauppaa oli hieromassa Mickos.
Yhdysvaltain Piilaaksossa työskentelevä Mickos kirjoitti kirjan Kasvun kaava, jossa kertoo omasta urastaan kasvuyritysten johdossa, mutta tarinoidensa kautta hän kannustaa suomalaisia kasvuyrittäjiksi.
Vain kasvuyritysten kautta Suomi saa kauan kaipaamaansa talouskasvua. Moni suomalainen haikailee vielä seuraavaa Nokiaa, mutta Mickoksen mielestä haikailu kannattaa unohtaa, koska uuden Nokian syntyminen tulee viemään vuosia.
– Uusi Nokia syntyy vasta, kun jokainen on valmis tekemään jotain uutta. Kun Nokia syntyi, se syntyi monien vuosien investointien ja tutkimuskehityksen tuloksena. Sen eteen tehtiin pitkäjänteistä työtä. On harha luulla, että näitä voi noin vain syntyä, sanoo Mickos.
Valtion pitäisi tukea kasvuyrityksiä
Mickos puhuu vahvasti uusien yritysten, ja erityisesti start up -yritysten puolesta. Hänen mukaansa jokainen suomalainen teollisuusala on osoittanut, ettei kunnon kasvua ole tapahtunut 20 vuoteen.