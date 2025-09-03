Tekoäly tuli stetoskooppiin – voisi havaita sydänsairauden sekunneissa

"Tekoälyskooppi" kykeni havaitsemaan minimaalisia eroja, joita ihmiskorva ei erota.

Tekoälystetoskooppi voisi auttaa diagnosoimaan sydänsairauksia. AI-väline osasi kokeessa tunnistaa kolme erilaista sairautta lähes välittömästi, kertoo BBC.

Selvitystä esiteltiin eurooppalaisessa kardiologien kokouksessa, kertoo The Guardian.

Pelikortin kokoinen laite nauhoittaa ja kuuntelee

Brittitutkijoiden selvityksessä testattiin modernia stetoskooppia, jossa perinteisen "kuunteluosan" korvaa pelikortin kokoinen laite. Laite ottaa sydänfilmin ja nauhoittaa kuulemansa sykkeen ja verenvirtausääniä.

Laitteessa on mikrofoni, joka analysoi eroja sykkeessä ja virtauksessa. Ihmiskorva ei kykene erottamaan näitä eroja.

Selvitystä varten tutkittiin yli 12 000 potilasta.

Erityyppisen leikkauksen yhteydessä koehenkilöitä tutkittiin yhdysvaltalaisvalmistajan tekoälystetoskoopilla. Tulosta verrattiin leikkaustilanteisiin, joiden yhteydessä ei käytetty tekoälystetoskooppia.

AI havaitsi vajaatoiminnan 2,33 kertaa todennäköisemmin

AI-laite osasi havaita sydämen vajaatoiminnan, sydämen läppäsairauden ja epänormaaleja sydämen rytmejä lähes välittömästi.

Jos "tekoälyskooppia" käytettiin, esimerkiksi vajaatoiminta havaittiin vuoden sisällä 2,33 kertaa todennäköisemmin kuin ilman tekoälyä. Epänormaalit sykevaihtelut havaittiin 3,5 kertaa ja läppäviat 1,9 kertaa todennäköisemmin.

Tekoälystetoskooppiin liittyy myös riski vääristä diagnooseista. Tutkijoiden mukaan sitä tulikin käyttää henkilöihin, joilla jo epäillään sydänoireita, eikä sillä tulisi rutiininomaisesti tutkia terveeksi oletettuja henkilöitä.

Lähteet: BBC, The Guardian