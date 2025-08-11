Mies pyysi tekoälyltä apua suolan vähentämiseen – päätyi sairaalaan

Suolan vähentämisestä kiinnostunut mies sai tekoälyltä ohjeen, joka vei hänet lopulta sairaalaan.

Tekoälyltä ruokavaliomuutosta pyytänyt mies päätyi sairaalahoitoon. ChatGPT:ltä ohjeita pyytänyt 60-vuotias sairastui kolmessa kuukaudessa, kertoo Live Science.

Miehestä kirjoitettiin tapausraportti Annals of Internal Medicine Clinical Cases -lehteen.

Kärsi hallusinaatioista, vainoharhoista ja aknesta

Amerikkalaistiimin mukaan mies päätyi ensiapuun moninaisten oireiden vuoksi. Hän oli vainoharhainen, ja hänellä oli hallusinaatioita. Mies esimerkiksi oli epäluuloinen hänelle sairaalassa tarjotun veden suhteen, ja yritti myös paeta hoidosta. Hänellä ei ollut aiemmin ollut psykiatrisia oireita tai sairauksia.

60-vuotiaalle annettiin nesteytystä ja elektrolyyttejä, minkä lisäksi hän söi antipsykoottista lääkettä. Miehen tila koheni sen verran, että hän kykeni kertomaan lääkäreille käyttäneensä tekoälyä ruokavalioideansa tukena.

Mies kertoi myös noudattavansa tiukkaa kasvisruokavaliota. Verikokeissa havaittiin monenlaista häikkää, esimerkiksi C- ja B12-vitamiinien puutoksia.

Oli vaihtanut ruokasuolan natriumbromidiin

Oireet olivat seurausta ruokavalion muuttumisesta. Mies yritti välttää suolaa, ja hän oli lukenut tavallisen pöytäsuolan eli natriumkloridin haittavaikutuksista. Mies oli kuitenkin löytänyt vain aineistoja, joissa ohjeistettiin vähentämään natriumia, eikä kloridia mainittu erikseen.

Mies oli päättänyt tehdä kokeen ja vähentää kloridia ruokavaliostaan. Hän oli pyytänyt tekoälyltä ruokavalioneuvoa.

AI oli kertonut, että kloridin voi vaihtaa bromidiin.

Mies oli ostanut netin kautta natriumbromidia ja syönyt sitä ruokasuolan sijaan. Bromidi oli kertynyt elimistöön ja aiheuttanut neuropsykiatrisia oireita. Miehelle oli ilmennyt myös aknea sekä muita iho-oireita, jotka viittasivat bromidin liikasaantiin.

Tekoäly ei antanut terveysvaroitusta

Natriumbromidia on käytetty lääkeaineena menneinä vuosisatoina, mutta se on korvautunut turvallisemmilla aineilla. Raportin kirjoittajien mukaan tekoälyn tarjoama ohje vaikuttaisi liittyvän siivoamiseen ruokavalioiden sijaan. Natriumbromidia voi käyttää esimerkiksi uima-altaan desinfioinnissa.

Tutkimustiimi ei saanut haltuunsa miehen keskusteluhistoriaa tekoälyn kanssa. Miehen lääkäri kysyi itse ChatGPT 3.5:ltä, millä kloridin voisi korvata. Myös hän sai kehotuksen kokeilla bromidia. Tekoäly ei antanut terveysvaroitusta ohjeen ohessa tai kysynyt, miksi kysyjä haluaa tietoa aiheesta. Raportin kirjoittajien mukaan tekoäly voi tarjota tietoa ilman kunnollista kontekstia.

– On erittäin epätodennäköistä, että lääketieteen ammattilainen mainitsisi natriumbromidin, jos potilas haluaisi hyvän vaihtoehdon vähentää ruokasuolaa, tiimi toteaa.

Kirjoittajien mukaan lääkäreiden tulee jatkossa ottaa tekoälyn mahdollisuus huomioon selvitellessään, mistä potilas saa terveystietoa.

Näin OpenAI vastasi

Kysyttäessä aiheesta ChatGPT:n omistaja OpenAI ohjasi Live Sciencen lukemaan palveluehtojaan. Niissä todetaan, ettei palvelua tule käyttää diagnoosiksi tai hoidoksi terveysasioissa. Käyttöehdoissa todetaan, ettei tekoälyyn tule luottaa ainoana tietolähteenä.

Suolasta eroon halunnut mies vietti sairaalassa kolme viikkoa. Kahden viikon jälkitarkastuksessa hän voi edelleen hyvin.

Aiemmin "tekoälykumppani" yllytti mielenterveyden ongelmista kärsivää miestä, joka päätyi lopulta hoitoon hänkin.

Lähteet: Live Science, Independent, Annals of Internal Medicine Clinical Cases