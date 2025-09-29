Lentoyhtiö Lufthansa aikoo vähentää 4 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä, Lufthansa Group -konserni kertoi sivuillaan maanantaina. Vähennysten syynä on konsernin mukaan digitalisaation ja tekoälyn tuomat muutokset alalle.
Vähennyksien painopiste on hallinnon tehtävissä, ja suurin osa vähennettävistä työpaikoista sijaitsee Saksassa.
Vähennykset koskevat koko konsernia. Näin ollen vaikutuksien piirissä ovat myös muun muassa Lufthansan tytäryhtiöt Eurowings ja Swiss International Air Lines.
Uutistoimisto Reuters kertoi alun perin perjantaina, että Lufthansa aikoi ilmoittaa maanantaina pääomamarkkinapäiviensä yhteydessä massiivisista irtisanomisista.
Lufthansa on liikevaihdoltaan Euroopan suurin lentoyhtiö.