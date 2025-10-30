



Mikkelin murhasyytetty 19-vuotias mies väitti kuulusteluissa lyöneensä uhriaan kolme kertaa. Tosiasiassa naisen päästä löytyi yli 25 lyönnin jälkeä. Mikkelin heinäkuisesta murhasta syytetty nuorukainen vastaili tällä viikolla harvasanaisesti ja lyhyesti hänelle esitettyihin kysymyksiin. Myös tapauksen esitutkintapöytäkirjat maalaavat kuvan yksinkertaisista ja suorista vastauksista poliisin esittämiin kysymyksiin. 19-vuotias mies määrättiin torstaina oikeudenkäynnin päätteeksi mielentilatutkimukseen. Oikeus antaa asiassa ensi viikon perjantaina välituomion, jossa kerrotaan, mitä kohtalokkaana iltana Mikkelissä tapahtui. Varsinainen tuomio annetaan, kun mielentilatutkimus on valmistunut. Puukotti taksikuskia ja vei taksin Tapahtumien kulusta ei sinänsä ole suurta erimielisyyttä. Nuori mies on ollut viettämässä iltaa Jyväskylässä juoden alkoholia ystäviensä kanssa. Syystä tai toisesta hän on kotiin mentyään ottanut sieltä mukaansa suurehkon sahalaitaisen keittiöveitsen ja tilannut taksin. Taksilla hän ajoi syrjäiseen sijaintiin, hyökkäsi taksikuskin kimppuun veitsen kanssa ja ryösti taksin. Taksilla hän ajoi Mikkeliin, jossa ajoi naisen luo, johon oli vuosia sitten tutustunut ollessaan tukiperhetoiminnassa. Mies kertoo motiivikseen sen, että halusi vaihtaa viemänsä taksin tilalle naisen auton. Lue myös: Mikkelin murhakäräjät: 19-vuotias mielentilatutkimukseen "Sitten havaitsin vaan, että se oli jo kuollut"





Naisen omakotitalossa mies kertomansa mukaan ehti jo löytää auton avaimet, kun makuuhuoneesta kuului heränneen naisen kysymys siitä, kuka asunnossa liikkuu.

– Olin lähdössä talosta pois, kun se heräsi varmaan johonkin ääneen ja huusi, että kuka siellä on, mies kertoi kuulusteluissa.

– Sitten menin jotenkin paniikkiin ja otin siitä pöydältä pikkuisen vasaran.

Mies kertoi, että halusi pitää huolta, ettei nainen soittaisi poliiseja hänen peräänsä. Mies kuvailee, että hänen mielentilansa oli "aika sekava" ja olleensa "aika vahvasti" päihtynyt.

– Menin sen vasaran kanssa [naisen] huoneeseen ja löin sitä ainakin kolme kertaa sillä vasaralla päähän. Tarkoituksenani oli lyödä se sillä vasaralla tajuttomaksi, mutta se sitten kuolikin siihen.

– [Nainen] nousi silloin seisomaan, kun tulin siihen huoneeseen. Ensimmäisen kerran, kun löin häntä, hän oli seisaallaan sängyn vieressä. Sitten hän kaatui siihen sängylle, kun olin lyönyt häntä päähän sillä vasaralla. Hän kaatui selälleen siihen sängylle. Löin vielä pari kertaa sitten vähän hiljempaa, kun se oli jo makaamassa siinä sängyllä. Ensimmäisen lyönnin vasaralla löin niin kovaa kuin lähti silloin.

– En minä sitä katsonut, kun löin ne kaikki putkeen, että menikö se jossain välissä tajuttomaksi vai ei. Sitten havaitsin vaan, että se oli jo kuollut.

Mitään keskusteluja hän ei naisen kanssa käynyt.

– Sen "kuka siellä on" -lauseen jälkeen hän ei puhunut enää mitään.

Tosiasiassa naisen päästä löytyi ainakin 25 lyönnin merkkiä ja lisäksi käsissä oli merkkejä torjuntavammoista. Mies sanoo, ettei muista tällaisia, vaan kertoo käsityksekseen, että nainen oli kuollut kolmeen iskuun.

"Menin sitten paniikkiin"

Mies ei kertomansa mukaan ollut löytänyt naiselta sykettä ja päätti hävittää tämän ruumiin.

– Menin sitten paniikkiin siinä ja sytytin sen talon palamaan ja lähdin karkuun sieltä, hän kertoi kuulusteluissa.

Hän oli laittanut liedelle muutaman tyynyn, laittanut lieden päälle ja poistunut asunnosta.

Naisen ruumiille tehdyissä tutkimuksissa kuitenkin paljastui, että nainen oli ollut vielä hengissä palon alkaessa, sillä hänen veressään oli häkää.

Nainen löytyi paikalta peitoilla peiteltynä, vaikka miehen mukaan hän oli jättänyt ruumiin niille sijoilleen.

Mies oli ajanut pois paikalta viemällään autolla, nukkunut autossa erään tien varrella ja auton jumituttua pohjastaan lähtenyt kävelemään metsiin. Poliisi löysi etsintäkuuluttamansa miehen seuraavana päivänä saatuaan tästä vihjeitä, kun mies oli käynyt erään asunnon ovella.

"Ei mistään tilanteesta ole tosi tarkkoja muistikuvia"

Mies kertoi kuulusteluissa muistikuviensa tapahtuneesta olevan aika tarkat, vaikka joidenkin tapahtumien osalta tapahtumat olivat hatarampia.

– En osaa yksilöidä, että minkä tapahtumien osalta on tarkat ja minkä ei. Se vähän vaihtelee silleen, että tietyistä kohdista vaan on tarkemmat ja tietyistä ei. Ei mistään tilanteesta ole tosi tarkkoja muistikuvia, että kyllä minä niin kuin joka tilanteesta jotain muistan, mutta en ihan kaikkea, mies sanoi kuulusteluissa.

Oikeudessa nuorukaista tentattiin useaan kertaan hänen muistamattomuudestaan ja siitä, miksi hän muistaa tehneensä jotain, mutta ei tehneensä toista.

Mielentilatutkimuksessa selvitettäneen muun muassa sitä, löytyykö tälle muistamattomuudelle jokin psykologinen selitys.