Pedofiilinmetsästys somessa on johtanut vakaviin rikosepäilyihin: "Tarkoitetaan hyvää, tehdäänkin pahaa"

Poliisi on jyrkästi tuominnut tämän ilmiön, jossa yksityishenkilöt yrittävät saada kiinni epäiltyjä pedofiileja käyttäen oman käden oikeutta. Rikospaikan Murharyhmän asiantuntijoiden mukaan ilmiö on mennyt liian pitkälle.

– Tällainen omankädenoikeus ei ole meillä missään tapauksessa sallittua. Sen takia meillä on poliisi, syyttäjä, tuomioistuinlaitos ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Meillä on puolustus sitä varten, että homma toimii prosessissa eikä niin, että lähdetään käyttämään oman käden oikeutta, rikosylikomisario Jari Kinnunen huomauttaa.

– Varmasti tässä ollaan menty liian pitkälle. Suomessa on hyvä poliisi, toimiva syyttäjälaitos ja puolueeton tuomioistuin. Tällä hetkellä meillä on myös sellainen lainsäädäntö, että se antaa mahdollisuuden antaa kunnon tuomioita, asianajaja Kari Eriksson sanoo.

Otettu mallia ulkomailta

Tapauksessa on myös kaksi muuta epäiltyä, jotka olivat tapahtumahetkellä 17- ja 18-vuotiaita. Heitä epäillään avunannosta murhan yritykseen sekä avunannosta törkeään kotirauhan rikkomiseen. Tämä on vakavin rikosepäily, joka on tullut poliisin tietoon pedofiilinmetsästykseen liittyen.

Murharyhmän asiantuntijoiden mukaan pedofiilinmetsästykseen on otettu mallia ulkomailta. Kinnusen mielestä asiassa on kuitenkin "nyt karannut mopo käsistä".

– Ruotsissa on sivusto, joka houkuttelee pedofiileiksi epäiltyjä henkilöitä paikalle valeprofiilin avulla ja sitten kun he tulevat paikalle, heitä aletaan kuvata. Ruotsissa se on aiheuttanut ristiriitoja. Väitetään, että se on aiheuttanut jopa itsemurhia. Pedohunt-ilmiöön saattaa liittyä tällaisia lieveilmiöitä, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoo.