Tampereen Keskustorilla entistä puolisoaan puukottanut ukrainalaismies syyllistyi teollaan tapon yritykseen, katsoo Pirkanmaan käräjäoikeus tuomiossaan.
Väkivallanteko tapahtui Tampereella lauantai-iltapäivänä 9. elokuuta.
Mies hyökkäsi, kun nainen, tämän uusi miesystävä sekä naisen ja syytetyn nelivuotias lapsi astuivat ulos torilla sijaitsevasta ravintolasta.
Syyttäjän mukaan mies kaatoi naisen maahan, tarttui tätä hiuksista ja löi tätä veitsellä selkään kaksi kertaa.
Naisen uusi miesystävä yritti puolustaa naista, jolloin syytetty iski myös häntä veitsellä.
Nainen lähti juoksemaan pakoon.
Syyttäjän mukaan syytetty jahtasi naista veitsi kädessä ja yritti lyödä naista sillä, jolloin uusi miesystävä ja useat ulkopuoliset ihmiset saivat keskeytettyä teon.
Syyttäjä vaati tuomiota murhan yrityksestä
Syyttäjä vaati ukrainalaismiehelle tuomiota ensisijaisesti murhan yrityksestä.
Syyttäjän mielestä teko oli vakaasti harkittu.
Syyttäjän mukaan mies oli aiemmin puhelimessa uhannut tappaa naisen ja oli saapunut sitä varten Mikkelistä Tampereelle varustautuneena kahdella veitsellä ja noin 30 senttimetrin pituisella metallitangolla.
Ukrainalaismies kiisti syytteen murhan yrityksestä.
Mies sanoi, että naisen näkeminen uuden miesystävän seurassa laukaisi hänessä voimakkaan mustasukkaisuusreaktion. Hän kuitenkin kiisti, että tarkoituksena olisi ollut tappaa.
Teko tuli uhreille yllätyksenä
Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteen murhan yrityksestä, koska surmaamisen vakaasta harkinnasta ei oikeuden mukaan ollut riittävästi näyttöä.