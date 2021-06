Tehyn puheenjohtaja tuskastui jalkapallofanien Suomeen tuomista koronatartunnoista: "Tänään tuli jo kirosanoja"

Suuri joukko suomalaisia Huuhkaja-faneja on käynyt katsomassa Pietarissa Suomen jalkapallojoukkueen otteluita jalkapallon EM-kisoissa. Isolla joukolla heistä on sittemmin todettu koronatartunta, ja osan tiedetään viettäneen aikaa julkisilla paikoilla ja tapahtumissa viranomaisohjeistusten vastaisesti.

– Ja sinusta on just nyt hyvä idea hakea korona vaikkapa Venäjältä Suomeen? Ja levittää sitä? Tänään tuli jo kirosanoja. Totaalisen vastuutonta, hän kirjoitti.

”Ei yhtään milliä löysää terveydenhuollossa”

Rytkönen kertoo MTV Uutisille, että jo entuudestaan tiedettiin kesästä tulevan hoitajille rankka, ja aiemmat vuosilomien perumiset ja siirrot näkyvät näiden kuormituksessa. Taustalla on jo ennen koronavirusta piinannut hoitajapula, joka on koronatilanteen myötä pahentunut. Nyt päällä ovat myös kesälomat, joita varten sijaistajia on ollut vaikea löytää.