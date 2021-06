Tämä tiedetään Pietarissa leviävästä koronaviruksen delta-variantista: Kiertää rokotteita muita tehokkaammin

Delta-varianttia on havaittu ainakin 92 maassa ja esimerkiksi The Guardianin mukaan sen arvioidaan kiertävän muita variantteja tehokkaammin rokotteita. Edes kaksi rokoteannosta ei takaa suojaa delta-variantilta. WHO:n mukaan kaksi rokotetta saaneiden ihmisten kannattaa jatkaa maskien käyttöä, etäisyyksien pitämistä ja muita turvatoimia delta-variantin takia.

Tutkijat eivät ole varmoja, miksi delta-variantti on niin tehokkaasti tarttuva. Virologi Stephen Griffin kommentoi Guardianille, että on tärkeää pitää tartuntamäärät alhaisena rokotuskattavuuden kasvua odottaessa.

Delta-variantti havaittiin ensimmäistä kertaa Intiassa. Sittemmin se on levinnyt muun muassa Eurooppaan, jossa se on uusien tautitapausten yleisin virusmuunnos. Delta-varianttia esiintyy Intian jälkeen eniten Britanniassa, ja myös Saksassa on huolestuttu muunnoksen leviämisestä. Venäjällä puolestaan on todettu yli 20 000 tartuntatapausta viime torstain jälkeen, mikä on korkein luku sitten tammikuun. Suuren tautitapausmäärän katsotaan olevan seurausta delta-variantista.