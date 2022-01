Koronakaranteeni 10 päivästä lyhyemmäksi? Kansanedustajat pitävät THL:n ehdotusta järkevänä: "Tehohoito ei ole ylikuormittunut"

– Meidän on tärkeä huolehtia yhteiskunnan kokonaiskestävyydestä pandemian aikana. Nyt nähdään, että tartuntoja on paljon mutta tautia sairastetaan lievästi. Tehohoito ei ole ollut ylikuormitettuna.

– Olen myös tottunut siihen, että THL:ltä on tullut hyvin järkevää pohdintaa koko pandemian ajan, kommentoi Lohi mahdollista karanteenien lyhentämistä MTV Uutisille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on samoilla linjoilla Lohen kanssa. Karanteenin pituuteen hän ei sen sijaan ota kantaa.

– Siinä pitää kuunnella asiantuntijoita, että mikä on se turvallinen karanteeniaika, minkä jälkeen voidaan lähteä liikenteeseen. Tällä hetkellä on tarpeen myös selkeyttää ohjeistusta ylipäätään karanteeneista ja testien tarpeista, sillä testeihin on nyt vaikea päästä, toteaa Laiho.