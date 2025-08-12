Teemu Pulkkinen paljastaa nyt, miksi jäi Venäjälle

Kohukiekkoilija Teemu Pulkkinen kertoi tiistaina suoran syyn sille, miksi hän jatkoi Venäjällä pelaamista, vaikka maa hyökkäsi Ukrainaan.

Pulkkinen, 33, edusti venäläistä KHL-seura Traktor Tsheljabinskiä, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Vaikka moni KHL:ssä pelannut suomalainen päätti samassa yhteydessä jättää Venäjän kaukalot, Pulkkinen päätyi toisenlaiseen ratkaisuun. Pulkkinen teki Traktorin kanssa jatkosopimuksen, minkä jälkeen hän edusti vielä toista KHL-seura Kunlunia.

Pulkkinen nousi viime viikolla otsikoihin, kun hän teki sopimuksen Mestis-seura Kiekko-Vantaan kanssa.

Kiekko-Vantaa järjesti tiistaina lehdistötilaisuuden, missä Pulkkinen kommentoi tekemiään päätöksiä.

– Haluan pyytää nöyrin mielin anteeksi niitä valintoja, mitä olen urallani tehnyt – liittyen KHL:ssä pelaamiseen. Kannan tietenkin vastuuni niistä. Ihan oman valintani myötä olen jatkanut pelaamista siellä. Tuo ei ollut kenenkään muun kuin yksistään minun valintani. Kannan siitä vastuuni. Olen pahoillani siitä, Pulkkinen sanoo.

MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas kysyi Pulkkiselta siitä, miksi hän päätti jatkaa Venäjällä, vaikka maa hyökkäsi Ukrainaan.

– Raha oli isoin motivaattori. Sitä ei käy kiistäminen. Raha oli se, minkä takia sinne jäin. Tein vielä uuden sopimuksen sen jälkeen, kun olin saanut mediassa ihan ansaitusti kuraa niskaani. Siinä vaiheessa koin, että se on se ja sama. Raha oli isoin motivaattori, Pulkkinen vastasi suoraan.

Pulkkisen mukaan hän on saanut kaikki sovitut rahat Venäjältä matkaansa.

Pulkkiselta kysyttiin, että kokiko hän ristiriitaa sen suhteen, mitä Venäjä teki Ukrainassa ja siinä, että hän päätti jäädä maahan pelaamaan.

– Siis totta kai, se oli arvovalinta ja näin jälkeenpäin on helppo sanoa, että se oli todella väärä valinta. Harjoitin ammattiani ja sain siitä hyvää palkkaa. Se oli minun valintani, Pulkkinen painotti.

– Olen elänyt viimeiset puolitoista vuotta aika erilaista elämää, mitä elin ennen sitä. Olen käynyt terapiassa hakemassa apua ongelmiini, ja arvomaailmani on aika erilainen tänä päivänä, Pulkkinen mainitsi.