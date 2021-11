Eurooppaan palannut Mikko Lehtonen jätti NHL-unelman jahtaamisen, paljastaa nyt yllättävän päätöksensä taustat – "Se kuulostaa paljon pahemmalta"

Moni kiekkoihminen hieraisi lokakuussa silmiään, kun Columbus ilmoitti purkavansa Lehtosen sopimuksen, koska tämä ei ilmoittautunut AHL-joukkue Cleveland Monstersin palvelukseen. Ensisilmäyksellä monelle saattoi tulla vaikutelma siitä, että Lehtonen olisi kiukutellut AHL-komennuksensa vuoksi, mutta todellisuus on toinen.

– Se kuulostaa paljon pahemmalta, ja että siinä olisi enemmän draamaa. Se vain ilmoitetaan noin, jos ei halua mennä AHL:ään. Se kuulostaa vähän siltä, että en ilmesty paikanpäälle, mutta tosiasiassa kaikki on tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Keskustelimme ihan hyvässä hengessä Jarmon kanssa. Tämä oli minun päätökseni ja halusin tehdä näin. Olen todella tosi tyytyväinen tähän päätökseen, Lehtonen perkaa MTV Urheilulle.

– Kun kaukalossa kulkee, niin silloin hymyilyttää kotonakin välillä. Silloin elämä on muutenkin paljon kivempaa.

– Olisi pitänyt pystyä pelaamaan omilla vahvuuksilla paremmin. En näe itseäni pelaamassa 510 minuuttia, lyömässä kiekkoa pleksiin ja vain puolustaa. Olisi pitänyt onnistua paremmin omassa roolissa ja kiekollisessa roolissa. Se vaatii aina pikkuisen tuuriakin matkaan. Vaikea siihen on yksittäistä syytä löytää, Lehtonen pohtii.

– Tosi paljon huomaa, että omaan peliin on tullut pieniä nyansseja kamppailupelaamiseen ja suoraviivaisempaan pelaamiseen. Pelinopeus on tullut paremmaksi, mitä Euroopassa on jollain tapaa vaikeampi kehittää.