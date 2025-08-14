Teemu Pulkkiselle pamahti tyly rahavaatimus Venäjältä

Teemu Pulkkinen.Credit: dieBildmanufaktur.ch / Alamy Stock Photo
Julkaistu 14.08.2025 17:55
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Suomeen palanneen jääkiekkoilija Teemu Pulkkisen puheet herättivät voimakkaan reaktion Venäjällä.

KHL:ssä ainoana suomalaisena Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen jatkanut Pulkkinen palaa kotimaansa kiekkokentille Mestiksessä Kiekko-Vantaan riveissä.

Pulkkinen oli tiistaina median tavattavissa. Suomalaispelaaja kommentoi aiempia, laajasti kritiikkiä herättäneitä ratkaisujaan jatkaa uraansa KHL:ssä. 

– Haluan pyytää nöyrin mielin anteeksi niitä valintoja, mitä olen urallani tehnyt – liittyen KHL:ssä pelaamiseen. Kannan tietenkin vastuuni niistä. Ihan oman valintani myötä olen jatkanut pelaamista siellä. Tuo ei ollut kenenkään muun kuin yksistään minun valintani. Kannan siitä vastuuni. Olen pahoillani siitä, Pulkkinen sanoi tiistaina.

– Siis totta kai, se oli arvovalinta ja näin jälkeenpäin on helppo sanoa, että se oli todella väärä valinta. Harjoitin ammattiani ja sain siitä hyvää palkkaa. Se oli minun valintani, hän jatkoi.

Suomalaisen lausunnot aiheuttivat katkeraa puhetta Venäjällä. Kiekkoliiga KHL:n varapuheenjohtaja Valeri Kamenski kommentoi Pulkkisen katumusta tylyyn sävyyn. 

– Jos Pulkkinen katuu valintaansa, hänen on tietysti palautettava täällä ansaitsemansa rahat. Hän pelasi Euroopan parhaassa liigassa. Jos hän on meitä vastaan, hänen on luonnollisesti palautettava kaikki rahat. On outoa, että joku jää tänne, ansaitsee rahaa ja pakenee, ja sitten katuu, Kamenski sanoi venäläismediassa.

Pulkkinen, 33, myönsi edellispäivänä, että suurin motivaattori Venäjälle jäämiseen oli raha. 

Suomalainen pelasi Venäjällä vielä kaudella 2023–2024. Viime sesongilla Pulkkinen kiekkoili Slovakiassa, Sveitsissä ja Saksassa.

