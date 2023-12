Juhamatti Aaltonen paljastaa, mitä ihmettä Tshekissä oikein tapahtui – päätyi koomisten tilanteiden keskelle

Aaltonen toimi vielä viime kaudella SM-liigaseura Mikkelin Jukureiden kapteenina. Keväällä mielessä alkoi pyöriä ajatus siitä, että nyt on aika kokea jotain uutta.

– Mietin, että olisi kiva nähdä vähän Tshekin ympyröitä. Ynnäilin, että olen kokenut ja vanha jätkä, joka voisi sopia kyseisen maan sarjaan. Väänsimme aika pitkään sopimusta, mutta lopulta seuran valmentaja ja urheilujohtaja saivat vakuutettua minut. Tuntui siltä, että he tosissaan halusivat minut sinne. Valmentaja tykkäsi suomalaisista ja joukkueeseen hankittiin toinenkin härmäläinen. Mietin siinä vaiheessa, että voisin pelata Tshekeissä vaikka useamman vuoden ajan, Aaltonen avaa MTV Urheilulle tuoreita kuvioitaan.

Aaltonen teki sopimuksen Tshekin pääsarjassa pelaavan BK Mlada Boleslavin kanssa. Hänen lisäkseen seuraan hankittiin useita Liigasta tuttuja pelaajia kuten Pavol Skalicky (viime kauden seura TPS), Filip Pyrochta (2021–22 SaiPa), Joachim Rohdin (2020–23 Jukurit ja Ässät) ja Matti Järvinen (viime kaudella HPK:ssa).

Vielä alkusyksystä kaikki näytti hyvältä. Aaltonen takoi pisteitä ja meno maittoi slaavimaassa.

– Noh, sitten alkoi kehkeytyä sellainen tilanne, missä piti pohtia, että ehkä tämä ei ollut sittenkään paras ratkaisu, Aaltonen aloittaa käänteen purun.

– Koutsi (Jiri Kalous) sai kenkää ja uusi luotsi (Richard Kral) ei puhunut sanaakaan englantia. Ennen tuota roikuimme ihan hyvin peleissä mukana, vaikka tappioita tulikin. Kun uusi valmentaja saapui, niin homma alkoi mennä vain huonompaan suuntaan.

Aaltosen mukaan kommunikointi uuden päävalmentajan kanssa tapahtui joukkueen fysiikkavalmentajan kautta, joka yritti tulkata välissä.

Eteen tuli sangen koomisia hetkiä.

– Olin aiemmin Venäjällä, missä ensimmäisellä kaudella joukkueessa oli suomalainen päävalmentaja. Toisella kaudella puikkoihin asteli venäläinen kaveri, jonka kanssa meillä ei ollut yhteistä kieltä. Siellä bisnes on isompaa ja meno on hyvin selkeää. Ulkomaalaispelaajalta odotetaan sitä, että pisteitä tulee. Se vain kiinnostaa. Tshekeissä kuvastavaa oli se, että katsoimme videoita, mistä sai juuri ja juuri jotain ideaa, että mitä nyt haetaan. Oli silti ihan järjettömän vaikea ymmärtää, että mikä se viesti tarkalleen on. Sitten kysellään, että ”you understand?” No joo-o. Joukkueessa oli fysiikkavalmentaja, joka puhui vähän englantia. Mutta onhan se, jos ensin käydään yli 20 minuutin palaveri ja sen jälkeen tulkki kääntää pari vaivaista minuuttia puhuen jostain träpistä, että ”that’s your guy”, eikä mitään muuta. Että aha, asia selvä, Aaltonen tarinoi esimerkkien kautta.

– En halua sen enempää mustamaalata sitä, että mitä tämä uusi valmennus teki, mutta joukkueen peli ei kehittynyt kyllä yhtään. Muut menivät eteenpäin, mutta meidän joukkueemme meni vain entistä huonompaan suuntaan.

– Itselleni ainut ratkaisu oli se, että nyt pitää lähteä. Olen todella tyytyväinen, että pääsin pois, Aaltonen taustoittaa ratkaisuaan.

Sai odotella

Urallaan Suomen lisäksi Venäjän, Sveitsin ja Ruotsin liigat kokenut, sekä muun muassa maailmanmestaruuden (2011) voittanut Aaltonen ajatteli, ettei hän enää vanhoilla päivillä jaksa katsella hyvin mahdottomaksi mennyttä tilannetta.

– Tuon suhteen voi olla ihan rehellinen: en jaksanut en. Alkoi ahdistaa mennä hallille. Sanoin kuitenkin, että en halua luovuttaa ja että en aio tehdä aloitetta lähdön suhteen. Sanoin tshekkiläiselle agentilleni, että jos seura haluaa tehdä jonkun muutoksen, niin olen valmis siihen. En tiedä sitten mitä kulisseissa tapahtui, mutta yhtenä päivänä sain puhelun, että ”tule käymään”. Sitten oltiin vaan, että ”tämä on tällä selvä”.

– Tässä iässä sitä haluaa, että lätkä on hauskaa. Eihän se aina ole sitä ja on selvää, sitä pitää yrittää olla aina itsekin parempi. Pyrin silti siihen, että pelaaminen on kivaa. Tuolla (entisessä seurassa) homma meni aika ahdistavaksi, ja samaan aikaan ajattelin, että olisi kiva pelata pudotuspelejä. Nyt näytti ja näyttää siltä, että seura on menossa karsintasarjaan. Senkin myötä oli halu tehdä jotain muuta, Aaltonen jatkaa.

Mlada Boleslav kertoi 13. joulukuuta, että Aaltonen lähtee seurasta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Aaltonen olisi voinut heti jatkaa muualle. Hänen sopimuksensa irtisanottiin virallisesti vasta keskiviikkona.

– Yllättävän pitkään tuossa kesti siihen nähden, että milloin he alun perin julkaisivat asian. Nyt on kaikki paperit kunnossa ja asiat on saatu hoidettua, Aaltonen vahvistaa.

Pelit jatkuvat

Aika nostaa kissa pöydälle: mitä seuraavaksi?

– Se onkin hyvä kysymys, Aaltonen naurahtaa.

– Onhan tuossa kyselyjä tullut, mutta tällä hetkellä ei ole mitään hajua siitä, että minne menen seuraavaksi. Jatkan pelaamista – sen voin sanoa.

– En ole tässä iässä (38 vuotta) mikään markkinoiden kuumin nimi, mutta onhan tuolla eri paikkoja olemassa. Nyt aletaan kartoittamaan sitä, että missä olisi hyvä jatkaa, Aaltonen sanoo tilanteestaan.

Onko Suomeen paluu myös vaihtoehtojen joukossa?

– Olen avoin ihan kaikille ratkaisuille. En aio teilata mitään pois. Katsotaan, mitä eteen tulee. Fakta on se, että ei minulla mikään huono kausi ole menossa (25 ottelua, 5+11=16). Olin väärässä joukkueessa väärään aikaan. Siellä oli ollut ongelmia jo pidemmän aikaa, mitä ei vain saatu korjattua, Aaltonen perkaa.

Aaltosen mukaan hänellä on yhä paljon kunnianhimoa jääkiekkoa kohtaan. Sisäinen liekki roihuaa palavasti.