Teemu Pulkkinen astui median eteen – tilaisuudessa erikoisia piirteitä

Suomalaiskiekkoilija Teemu Pulkkinen, 33, astui tiistaina median eteen, kun hän avasi muun muassa sitä, miksi hän päätti aikanaan jatkaa KHL:ssä pelaamista, vaikka Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Itse tiedotustilaisuudessa nähtiin erikoisia piirteitä.

Pulkkinen teki viime viikolla yksivuotisen sopimuksen Mestis-seura Kiekko-Vantaan kanssa. Sopimusilmoitus aiheutti kohun, sillä Pulkkinen ehti niittää mainetta hyvin kyseenalaisena pelaajana.

Hän kun päätti jatkaa Venäjällä pelaamista, vaikka maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

– Raha oli se, minkä takia sinne jäin, Pulkkinen kertoi, kun MTV Urheilu kysyi aiheeseen kantaa.

Pulkkinen toi kantojaan esille Kiekko-Vantaan järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Sen alla muun muassa MTV Urheilun kuvaajalle kerrottiin yllättäen, että varsinaisen lehdistötilaisuuden aikana, eli kun Pulkkinen vastasi kysymyksiin, pelaajaa ei saanut kuvata videokameralla. Pulkkista ei myöskään saanut haastatella virallisen osuuden jälkeen kameran edessä.

Seuran mukaan kuvaamiskieltoon päädyttiin ”yhteisymmärryksessä”.

Pulkkisen ja Kiekko-Vantaan sopimus on ehtinyt herättää närää suomalaisen kiekkoväen keskuudessa. Mestiksessä pelaavan Jokereiden kannattajayhdistys Eteläpääty Ry kertoi viime viikolla boikotoivansa tulevia Kiekko-Vantaan ja Jokereiden otteluita Pulkkisen palkkaamisen takia.

Pulkkisen on määrä debytoida Kiekko-Vantaan paidassa perjantain kotiharjoitusottelussa Ketterää vastaan.