Puolustaja Otso Rantakari palaa jääkiekon Mestiksessä kasvattajaseuraansa Jokereihin loppukauden mittaisella sopimuksella. Jokereilla on Rantakarin kanssa optio seuraavasta kaudesta 2026–2027.

Rantakari on aloittanut kiekkouransa Jokereissa, mutta debytoi aikuisten sarjassa espoolaisessa Bluesissa. Hän on pelannut Liigassa lähes 350 runkosarjaottelua ja kiekkoillut Bluesin lisäksi Tapparassa, HIFK:ssa ja Vaasan Sportissa.

Liigan lisäksi 32-vuotias Rantakari on pelannut Sveitsissä, Saksassa ja Venäjällä.