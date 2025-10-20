Kohukiekkoilija Teemu Pulkkinen jättää Kiekko-Vantaan ja palaa ulkomaille, kertoo Mestis-seura tiedotteessaan. Saksalaismedian mukaan DEL2-liigassa pelaava Starbulls Rosenheim olisi hankkimassa Pulkkisen riveihinsä.
33-vuotias Pulkkinen palasi monien vuosien tauon jälkeen Suomeen, kun hän allekirjoitti elokuussa pelaajasopimuksen Kiekko-Vantaan kanssa.
Suomalaishyökkääjä ehti pelata tällä kaudella Mestiksessä kahdeksan ottelua. Pulkkinen on sarjan maalipörssin kärjessä seitsemällä täysosumalla, minkä lisäksi hän kirjasi nimiinsä yhden syöttöpisteen.
– Teemu toi Kiekko-Vantaalle merkittävää lisäarvoa urheilullisesti sekä esimerkillään kentällä ja sen ulkopuolella. Hänen vaikutuksensa näkyi koko joukkueen tekemisessä ja yhteisön innostuksessa. Toivotamme Teemulle onnea ja menestystä kohti kirkkaampia areenoita, Kiekko-Vantaan hallituksen puheenjohtaja Anssi Aura kiittelee.
Pulkkisen ura jatkuu kuitenkin nyt ulkomailla. Kiekko-Vantaa kertoo, että osapuolten välinen sopimus mahdollisti siirtymisen.
Ura jatkumassa Saksassa
Kiekko-Vantaa ei paljasta, missä Pulkkisen ura tarkalleen jatkuu. Saksalaismedian mukaan Pulkkinen olisi siirtymässä DEL2-liigassa pelaavan Starbulls Rosenheimin riveihin.
Eishockey Newsin mukaan Pulkkinen saattaa pelata suomalaisvalmentaja Jari Pasasen luotsaamassa Starbullsissa jo ensi viikonloppuna. OVB:n tietojen mukaan suomalaishyökkääjä saapuu Rosenheimiin huomenna tiistaina.
Pulkkisen lyhyeksi jäänyt aika Mestiksessä ehti herättää runsaasti keskustelua. Pulkkinen oli ainut suomalaiskiekkoilija, joka teki uuden sopimuksen Venäjän KHL:ään vielä keväällä 2022 käynnistyneen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.
Urallaan myös NHL:ssä, Sveitsissä ja SM-liigassa pelannut ex-Leijona kommentoi lähtöään Kiekko-Vantaan tiedotteessa.
– Olen todella kiitollinen mahdollisuudesta palata Suomen jääkiekkokartalle Kiekko-Vantaan kautta. Seura, joukkuekaverit ja koko yhteisö kohtelivat minua erinomaisesti alusta loppuun. Tämä kokemus sytytti kipinän uudelleen, ja lähden innolla kohti seuraavia haasteita, Pulkkinen toteaa.