Teemu Pulkkinen ei juuri peitellyt iloaan tehtyään maalin entistä seuransa Jokereita vastaan. Tämä oli vasta alkua.
Jokerien kasvatti siirtyi täksi kaudeksi Kiekko-Vantaan riveihin. KHL:ssä Venäjän aloittaman sodankäynnin jälkeenkin jatkaneen Pulkkisen siirto Suomeen sai ennen kauden alkua osakseen paljon kritiikkiä.
Videolla Pulkkisen maali ja Jokerien kannattajien villiintynyt reaktio tämän tuuletuksesta.
Pulkkista odotti perjantaina hyytävä vastaanotto entisen seuransa Jokerien isännöimässä Mestis-ottelussa. Yleisö buuasi villisti hyökkääjän tullessa jäälle ja aina tämän koskiessa kiekkoon.
Jokerit meni ottelussa 2–0-johtoon, mutta Pulkkinen pääsi latomaan komealla laukauksella Kiekko-Vantaan kavennuksen ylivoimalla. Pulkkinen tuuletti osumaansa antautumuksella, mikä suututti kotijoukkueen kannattajia entisestään.
Lopulta Pulkkinen hurjasteli Kiekko-Vantaan 3–2-jatkoaikavoittoon päättyneessä ottelussa hattutempun.
Pulkkinen osui Jokereita vastaan myös joukkueen edellisessä kohtaamisessa Vantaalla syyskuun alussa.
