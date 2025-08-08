Jokerit-kannattajilta kova reaktio Teemu Pulkkisen paluuseen

Mestiksessä pelaavan Jokereiden kannattajayhdistys Eteläpääty ei sulata Teemu Pulkkisen paluuta Suomen pelikentille. Kiekko-Vantaa kertoi perjantaina solmineensa pelaajasopimuksen Pulkkisen kanssa.

Eteläpääty ilmoittaa tiedotteessaan boikotoivansa kaikkia Kiekko-Vantaa ja Jokereiden välisiä otteluita ensi kaudella. Kyseessä on vastalause Kiekko-Vantaan päätökseen palkata vielä toissa kaudella venäläisvetoisessa KHL-sarjassa pelannut Pulkkinen joukkueeseensa.

Pulkkinen oli ainoa suomalaiskiekkoilija, joka jatkoi pelaamista KHL:ssä kaudella 2022–2023 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pulkkinen jatkoi KHL:ssä vielä kauden 2023–2024.

– Emme voi hyväksyä, että suomalainen seura antaa pelipaikan henkilölle, joka on jatkanut pelaamista KHL:ssä sen jälkeen, kun suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä on tuominnut Venäjän toimet Ukrainassa sotarikoksiksi. Tällainen valinta herättää vakavia moraalisia kysymyksiä ja on ristiriidassa niiden arvojen kanssa, joita suomalainen urheiluyhteisö pyrkii edustamaan. Urheilulla on valta vaikuttaa, ja sen tulee kantaa vastuunsa myös moraalisella tasolla, Eteläpäädyn tiedotteessa sanotaan.

Viime kaudella Pulkkinen kiekkoili Saksassa, Slovakiassa ja Sveitsissä.

Eteläpääty kertoo, ettei se organisoi näkyvää kannattajatoimintaa Kiekko-Vantaan järjestämiseeä otteluissa Jokereita vastaan.

– Hänen päätöksensä jatkaa uraansa venäläisliigassa on ollut moraalisesti arveluttava ja ristiriidassa suomalaisen urheiluyhteisön laajasti jakamien arvojen kanssa. Pulkkinen suljettiin muun muassa Leijonien toiminnasta, mikä kuvastaa hänen valintansa vakavuutta ja sen aiheuttamaa luottamuspulaa.