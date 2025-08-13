Teemu Pulkkisen sanavalinnat pantiin merkille Venäjällä

Kotimaan kiekkokaukaloihin palaavan Teemu Pulkkisen kommentit KHL:ään jäämisestä ovat nousseet esiin myös Venäjän mediassa.

Mestiksessä pelaava Kiekko-Vantaa tiedotti viime perjantaina tehneensä sopimuksen Pulkkisen kanssa.

Ilmoitus herätti Suomessa voimakkaita reaktioita, sillä Pulkkinen jatkoi pelaamistaan Venäjällä sen jälkeen, kun maa oli aloittanut hyökkäyssotansa Ukrainassa vuonna 2022.

Tätä Pulkkinen kertoi katuvansa. Suomalaispelaajan kommentit noteerattiin myös Venäjän mediassa.

– Haluan pyytää valintojani anteeksi. Kannan siitä vastuuni ja olen saanut siitä ansaitusti rangaistuksen. Päätös jäädä pelaamaan sinne oli oma valintani, Sport24-sivusto siteeraa Iltalehteä Pulkkisen tiistain lehdistötilaisuuden kommenteista.

Lainaus on pitkälti oikein käännetty. Pulkkinen ei tosin puhunut rangaistuksesta, vaan kertoi saaneensa valinnoistaan “kuraa niskaansa”.

Usealla sivustolla Pulkkisen anteeksipyyntöä ei yhdistetty suoraan Venäjällä pelaamiseen. Jutuissa mainittiin kommentin yhteydessä hänen pelanneen ennen Suomeen paluutaan Saksassa, Slovakiassa ja Sveitsissä.

Sport24:n uutisessa huomautettiin Pulkkisen olleen ainoa suomalaiskiekkoilija, joka jatkoi pelaamistaan Venäjällä vielä “sotilaallisen erikoisoperaation” alkamisen jälkeen.

Huomiota herätti myös Pulkkisen tunnustus jäämisen syistä.

– Kyllä, raha oli suurin motivaattori. Harjoitin ammattiani ja sain siitä hyvän korvauksen. Se, kuinka paljon sain, on seuran ja minun välinen asia.