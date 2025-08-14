Teemu Pulkkinen palasi kaukaloon Suomessa – näin yleisö reagoi

Venäjän KHL:ssä vielä kaudella 2023–2024 pelannut Teemu Pulkkinen edusti tänään ensimmäistä kertaa uutta seuraansa Kiekko-Vantaata kaukalossa. Suomalainen keräsi harjoitusottelussa yhden syöttöpisteen.

Pulkkinen, 33, palasi Suomeen suuren mediahuomion saattelemana. Hän kommentoi aiempia valintojaan medialle tiistaina.

Hyökkääjä oli torstaina merkitty Kiekko-Vantaan kakkosketjun laitaan. Hän syötti joukkueensa 1–0-maalin Nokian Pyryä vastaan. Pulkkinen sai kaksi rangaistusta, ensimmäisessä erässä koukkaamisesta ja päätöserässä kampituksesta.

MTV Urheilu tavoitti ottelussa paikalla olleen Nokian Pyryn mediavastaavan Jyri Kalliolaakson, jonka mukaan kiistanalaista mainetta nauttivan Pulkkisen läsnäolo ei näkynyt yleisön tominnassa.

– Ei hän saanut mitenkään erityistä vastaanottoa nokialaisilta, yritin sitä siinä aistia kyllä. Tuntuu, että nokialaiset keskittyivät enemmän omiinsa, kun tässä on Mestis-nousu käsillä.

– En kuullut katsomosta edes yksittäisiä huutoja. Sitä en toki tiedä, mitä jäällä on tapahtunut, jos on. Yleisö reagoi ihan normaalin jääkiekko-ottelun tapaan, Kalliolaakso päättää.

Kiekko-Vantaa voitti Nokialla pelatun harjoitusottelun 3–1.

Pulkkinen on pelannut Suomessa viimeksi kaudella 2012–2013. Tuolloin hän edusti SM-liigassa Jokereita.

Päivitys klo 20.57: Lisätty Jyri Kalliolaakson kommentit.

