Mitä ihmettä? 13-vuotias teinilupaus solmi ammattilaissopimuksen

Seuran nettisivujen mukaan Kimbrough on Yhdysvaltain joukkuelajien ammattilaissarjojen kaikkien aikojen nuorin ammattiurheilija.

Yhdysvaltain ja Meksikon kaksoiskansalainen Kimbrough on kotoisin Kaliforniasta. Hän siirtyi Sacramenton nuorisoakatemiaan 2021, tehden siellä hurjat 61 maalia 81 otteluun.

– Da'vian on osoittanut valtaisaa keskittymistä, sitoutumista ja omistautumista sekä halua ottaa vastaan eteen tulevat haasteet. Kahden viime vuoden aikana hän on osoittanut valtaisaa potentiaalia. Tavoitteemme on jatkaa hänen kasvunsa tukemista sekä pelaajana että ihmisenä, päävalmentaja Mark Briggs sanoi.