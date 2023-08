Mammuttimainen sopimus Veikkausliigassa – "Todella erityinen asia"

Ensimmäisen kerran Kreidl liittyi savolaisseuraan vuonna 2016, mutta vain lainadiilin merkeissä. Saksassa ja Itävallassa aiemmin pelannut 27-vuotias on sittemmin löytänyt Kuopiosta muun muassa elämänsä rakkauden.

– Tämä seura on antanut minulle mahdollisuuden pelata ensimmäistä kertaa ammattilais-sarjaa kaudella 2016 ja siitä lähtien tällä seuralla on ollut minulle erityinen merkitys, Kreidl kertoo KuPSin verkkosivuilla .

– Kuopio on toinen kotini, löysin vaimoni Kuopiosta ja hänen perheensä on kotoisin täältä. Ihmiset ovat täällä todella ystävällisiä ja Kuopion tarjoama luonto on minulle todella merkityksellinen asia, kalastamisesta nauttiva Kreidl jatkaa.