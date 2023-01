Sopimustarjousta harkitsevalta Teemu Pukilta taas mestarillinen syöttö – uusi päävalmentaja ihastunut suomalaiseen: "Hänellä on uskomattomat jalkapalloaivot hyökkääjäksi"

Pukki on Mestaruussarjan maalipörssissä viidentenä, kun kärkeä pitää Middlesbroughin Chuba Akpom 13 maalilla. Akpomin seuratoveri ja Pukin maajoukkuekaveri Marcus Forss on osunut tällä kaudella viidesti.

– Hän on mielenkiintoinen kaveri, koska hän on niin rauhallinen luonne. Hänellä on myös huumoria. Minä todella pidän hänestä, ja hänellä on uskomattomat jalkapalloaivot hyökkääjäksi. Hän tuntee pelin läpikotaisin, Wagner hehkutti Pukkia Pink Unin mukaan.