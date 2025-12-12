



Nordealle pyyhkeitä Venäjä-pakotteiden valvonnasta Fivan mukaan Nordealla ei ollut ajantasaisia tietoja kaikista korkean pakoteriskin yritysten hallitusten jäsenistä ja tosiasiallisista edunsaajista. Lehtikuva Julkaistu 7 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Nordea ei saa puhtaita papereita Finanssivalvonnan raportissa, joka koskee Venäjä-pakotteiden valvontaa. Nordea ei ole Suomessa kerännyt tarpeeksi tietoa yritysasiakkaistaan, joihin liittyy korkea riski kiertää Venäjälle asetettuja talouspakotteita. Asia käy ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) tarkastusraportista, jonka julkisen version STT sai tietopyynnöllä. Lokakuussa valmistunut raportti paljastaa useita puutteita pankin tiedonkeruussa, jolla pitäisi osaltaan estää Venäjä-pakotteiden kiertämistä. Fivan mukaan merkittävin ongelma oli se, ettei Nordealla ollut ajantasaisia tietoja kaikista korkean pakoteriskin yritysten hallitusten jäsenistä ja tosiasiallisista edunsaajista, kuten omistajista. Raportissa sanotaan, ettei Nordea ollut ottanut useaan vuoteen huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tietoihin tehtyjä muutoksia yritysten hallituksissa ja edunsaajissa. Tästä on syntynyt Fivan mukaan riski, että yritysten liiketoiminnassa on mukana pakotteiden kohteena olevia tahoja. Lisäksi raportissa kerrotaan, että Nordea ei ollut hankkinut tarpeeksi tietoja yritysasiakkaistaan, jotka toimivat maissa, joihin liittyy kohonnut pakotteiden kiertämisen riski.





Tietoja oli Nordeassa kerätty puutteellisesti myös sellaisista yrityksistä, jotka toimivat kohonneen pakotteiden kiertämisen riskin toimialalla. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi niin sanottujen kaksikäyttötuotteiden valmistus ja myynti. Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan tuotetta, joka soveltuu sekä siviilikäyttöön että sotilaallisiin tarkoituksiin.

Tarkastuksessa nousi esiin myös se, ettei Nordea ollut ottanut yritysten pakoteriskiä arvioidessaan riittävästi huomioon yritysten aikaisempia Venäjä-yhteyksiä ja muuttunutta käyttäytymistä laajamittaisten pakotteiden asettamisen jälkeen.

Eniten kansainvälistä maksuliikennettä

Fivasta kerrotaan STT:lle, että Nordea valikoitui tarkastuksen kohteeksi, koska sillä on Suomessa toimivista pankeista eniten kansainvälistä maksuliikennettä.

– Heillä voi olla sellaisia asiakkaita, joilla on ollut paljon Venäjän-kauppaa. Kun se on nyt loppunut, tulee mahdollisesti riski siihen, että tavaraa ruvetaan viemään Venäjälle muuta kautta, kertoo päällikkö Pekka Vasara Fivan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimistosta.

Hän sanoo, että olisi tärkeää, että pankki tietäisi, miksi jokin aiemman idänkaupan yritys ryhtyy pakotteiden jälkeen tekemään kauppaa johonkin riskimaahan ja mistä maksut tällöin tulevat.

Samoin yritysten hallitusjäsenten ja tosiasiallisten edunsaajien tiedot pitäisi olla ajan tasalla, jotta pakotevalvonta voisi olla tehokasta. Pakotelistojen tarkastuksia tehdään pankeissa muun muassa juuri sen perusteella, minkä nimisiä henkilöitä yritysten omistajina ja johdossa on.

Nordea eri mieltä

Nordeasta kuvaillaan Fivan tarkastuksen havaintoja hyödyllisiksi. Pankin Suomen-lakiasianjohtaja Sakari Wuolijoki sanoo STT:lle, että Nordeaa yllätti kuitenkin se, kuinka merkittävinä Fiva on pitänyt tekemiään havaintoja.

– Käsityksemme on ollut, että meillä on ollut hyvinkin tehokkaat talouspakotteiden kiertämisen torjunta- ja tunnistamisjärjestelmät.

Hänen mukaansa on esimerkiksi vain hyvä, ettei Nordea hae yritysten päättäjä- ja omistajatietoja suoraan kaupparekisteristä vaan päivittää ne manuaalisesti. Hän sanoo, että juuri kaupparekisterin tiedot ovat usein puutteellisia.

Hän myös huomauttaa, että keskittyminen pelkästään Nordean tiedonkeruuseen yrityksistä antaa vinoutuneen kuvan pankin pakotevalvonnasta. Tietojen keräämisen lisäksi valvonta koostuu muun muassa pakote- ja asiakaslistojen vertaamisesta sekä maksuliikenteen tarkkailusta. Listojen tarkastuksesta Nordea onkin saanut Fivalta puhtaat paperit.