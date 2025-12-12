Nordea ei saa puhtaita papereita Finanssivalvonnan raportissa, joka koskee Venäjä-pakotteiden valvontaa.
Nordea ei ole Suomessa kerännyt tarpeeksi tietoa yritysasiakkaistaan, joihin liittyy korkea riski kiertää Venäjälle asetettuja talouspakotteita. Asia käy ilmi Finanssivalvonnan (Fiva) tarkastusraportista, jonka julkisen version STT sai tietopyynnöllä.
Lokakuussa valmistunut raportti paljastaa useita puutteita pankin tiedonkeruussa, jolla pitäisi osaltaan estää Venäjä-pakotteiden kiertämistä.
Fivan mukaan merkittävin ongelma oli se, ettei Nordealla ollut ajantasaisia tietoja kaikista korkean pakoteriskin yritysten hallitusten jäsenistä ja tosiasiallisista edunsaajista, kuten omistajista.
Raportissa sanotaan, ettei Nordea ollut ottanut useaan vuoteen huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tietoihin tehtyjä muutoksia yritysten hallituksissa ja edunsaajissa. Tästä on syntynyt Fivan mukaan riski, että yritysten liiketoiminnassa on mukana pakotteiden kohteena olevia tahoja.
Lisäksi raportissa kerrotaan, että Nordea ei ollut hankkinut tarpeeksi tietoja yritysasiakkaistaan, jotka toimivat maissa, joihin liittyy kohonnut pakotteiden kiertämisen riski.