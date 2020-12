Täystyrmäys puheille koirien massalopetuksesta – lappilainen huskyfarmin johtaja: "Yritetään rahastaa ja kerjätä sääliä"

Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä koirien lopettamisesta, tai edes sellaisen puhumisesta.

– Me ei olla edes harkittu koirien lopettamista, enkä usko, että yksikään ammattimainen koirafarmi sitä harkitse, sanoo Saariselän Arctic Adventures huskyfarmin johtaja Tommi Marjamäki MTV:n haastattelussa.

Marjamäen mukaan keskustelu koirien lopettamisesta on lähtenyt "laukalle".

– Suoraan sanottuna mielestäni tilanne on se, että koirien lopettamisella yritetään rahastaa ja kerjätä sääliä. Se ei ole hyville ja vastuullisille husky-yrityksille mikään vaihtoehto, toteaa Marjamäki.

Marjamäen tietoon ei ole tullut, että missään olisi vielä lopetettu koiria ahdingon vuoksi.

– Täytyy muistaa, että tämä on hetkellinen pandemia ja menee ohitse. Tulossa ovat hyvät vuodet, jolloin koiria tarvitaan lisää. Se (lopettaminen) ei kannata taloudellisesti, eikä edes eettisesti.

Osa yrittäjistä vailla yhtään turistia

Huskyfarmin johtaja kertoo, että heille matkailijakato ei ole ollut niin merkittävä kuin joillekin muille yrityksille. Saariselän toimipisteellä Artic Adventures -yrityksen huskyfarmilla on 56 koiraa sekä kolme työntekijää.

– Meillä on hieman asiakkaita tänä talvena, kun taas moni yrittäjä on jäänyt täysin tyhjän päälle, sillä käytännössä he ovat ilman turisteja. Meillä on sentään 20-30 prosenttia normaalikauteen nähden tällä hetkellä töitä.

Yrityksille ahdinko on tarkoittanut erilaisia sopeuttamistoimia. Esimerkiksi Artic Adventureksen Saariselän toimipisteellä tehdään vapaaehtoistyötä, leikattiin palkkoja ja kulut ajettiin minimiin, farmin johtaja kertoo.

Korona runnellut matkailualaa

Koronaviruspandemia on runnellut erityisesti matkailusektoria. Esimerkiksi Britannian suurin matkanjärjestäjä TUI perui kaikki suunnitellut lomamatkansa Suomeen marras-joulukuun ajalta. TUI:n kautta pelkästään Rovaniemelle on tavallisesti saapunut 8 000-10 000 turistia.

Myös tuleva alku- ja kevättalvi ovat epävarmaa aikaa. Monet saattavat valaa uskonsa koronapandemian aikana kasvaneelle kotimaanmatkailulle. Marjamäki ei näe, että tämä kuitenkaan toisi nopeaa apua, sillä yrityksen pääasiakaskohderyhmänä ovat kansainväliset matkustajat.

– Tämä palvelu on suunnattu kansainvälisille matkailijoille, ja tämä on kallis palvelu tuottaa. Hinta on hieman kallis kotimaiselle matkailijalle. Ja suomalainen matkailija ei niin paljon näitä Lapin ohjelmapalveluita käytä, meille (kotimaanmatkailusta) ei ole tullut mitään korvaavaa.

Myöskään lähestyvä joulusesonki ei ole tuomassa helpotusta yrittäjien tilanteeseen, Marjamäki uskoo.

– Tilanne jatkuu tosi synkkänä meidän kaikkien osalta. Meillä ei ole mitään tietoa, emmekä ole saaneet tietoa hallitukselta tai mistään muualtakaan, että matkailu olisi millään tavalla helpottamassa lähiaikoina. Kyllä se joulun aika on käytännössä menetetty jo kuukausi sitten, johtaja toteaa viitaten viivästyneisiin päätöksiin.

Kummikoirien kanssa varovaisuutta

Huskysafarien ahdinkoon on syksyn ja talven mittaa väläytelty erilaisia vaihtoehtoja, kuten kummikoiratoimintaa. Huskyfarmin johtaja kiittelee, että suomalaiset ovat osoittaneet auttamishaluaan. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa, että jokaisen yrityksen taustat kannattaa tarkistaa, ennen kuin tarjoaa apuaan tai lahjoittaa rahaa.

– On olemassa sellaisia firmoja, joille tämä korona saattaa olla jopa onnenpotku, että ihmisten hyväsydämisyyden avulla he ehkä tienaavat tästä rahaa enemmän kuin normaalikautena, huomauttaa Marjamäki.

Artic Adventures -yrityksen Saariselän toimipisteellä ei ole ryhdytty kummikoiratoimintaan, sillä ennen koronapandemiaa tehty hyvä kausi mahdollisti taloudellisen turvan tälle talvelle. Tommi Marjamäki uskoo kuitenkin valoon tunnelin päässä.

– Me pystytään kyllä elämään pandemian yli ilman (kummikoiria). On hienoa, että ihmiset haluavat auttaa, mutta me ollaan koettu, että me selvitään tästä. Pandemian jälkeen noustaan uuteen nousuun, Marjamäki toteaa.