"Meillä on tunturi täynnä" – Rukalla pääsiäistä vietetään sankoin joukoin viranomaisten kehotuksista huolimatta

Käsillä on epidemian vuoksi jo toinen osittain menetetty sesonki. Lapissa koronakriisi on kohdellut yrittäjiä varsin epätasa-arvoisesti.

– Se on vähän tylsää. Rinneyhtymällä ihan hyvä kausi, mutta monella ohjelmapalveluyrittäjällä ja hotellilla on ollut todella heikko kausi ja dramaattisen heikko tilanne tällä hetkellä, Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Matkailukenttä on kahtiajakautunut. Ei voi sanoa, että on voittajia, mutta harvassa ovat ne yritykset, joilla on ollut kohtuullinen talvi, Aho jatkaa.