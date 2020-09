Yrittäjien pahin pelko on toteutumassa Lapissa, kun hallituksen päätöksiä ei kuulu: ”Nyt on 10 vuorokautta aikaa”

Jopa rekikoirat ovat vailla töitä

Yrityksellä on Länsi-Lapissa viisi kohdetta, joista tällä hetkellä vain kaksi on auki

Hotel & Safaris -yrityksellä on 70 vakituista työntekijää. Puolet työntekijöistä on jouduttu lomauttamaan. Yrityksen 500 rekikoiraa on myös töitä vailla. Pelkästään koirien ylläpito maksaa puoli miljoonaa euroa vuodessa. Sama tilanne on monella muullakin yrittäjällä.