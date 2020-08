Lapin matkailunäkymät olivat loistavat: Korona vei elämysyrittäjäpari Mikan ja Sannan työt ja sai muuttamaan etelään – "Tämä oli täystyrmäys, vuosien työ valumassa hukkaan"

Nylundin mukaan tästä lähtien myynti on pysynyt nollassa. Tämä selittyy sillä, että pohjoisten matkailuyritysten pääasialliset asiakkaat tulevat ulkomailta.

Alkuperäinen näkymä oli hyvä

– Tuntuu siltä, että vuosien kova työ on valumassa hukkaan, kun ei vielä edes tiedetä, että kuinka kauan tämä kestää.

Tilanne pakotti muuttamaan etelään

Nylund kertoo ennakkovarausten seuraavalle talvelle tippuneet suurilta osin pois. Tukien saaminen on myös osoittautunut vaikeaksi, koska yritys kuuluu eläinohjelmapalveluiden alle.

Yrityksellä on muun muassa huskyja ja hevosia.

Nylund sai yritykselleen Business Finlandin tukea, joka on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen. Kehitystyö edellytti Lapista muuttoa Turun saaristoon.

Hanke on logistisesti haastava, sillä yrityksen toimipiste on pohjoisessa ja myös siellä toiminta on edelleen käynnissä.