TUIn matkojen peruminen vie Rovaniemeltä jopa 10 000 turistia: "Tuntuu täällä joulupukin kotikaupungissa isolta menetykseltä"

Se, että he jäävät pois ryhmätuotannosta myötä, on tietysti suuri harmi. Olemme osanneet pelätä tätä matkustusrajoitusten ja pandemiatilanteen vuoksi, mutta tietysti kun se nyt tuli konkreettisena uutisena, se tuntuu täällä joulupukin kotikaupungissa isolta menetykseltä joulukauteen, Kärkkäinen kertoo.

– Majoitusvuorokausina tämä tekee noin 22 000 joulukuun aikana. Kyse on siis merkittävästä osiosta. Huomioimisen arvoinen seikka on, että kyseessä on pääsääntöisesti ryhmämatkustamista, joka on joulun ajan tuotannon tapa. TUI on yksi suurimmista ryhmämatkustamisen tarjoajista, Kärkkäinen sanoo.