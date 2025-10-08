Eurooppa ei ole ainoastaan hybridisodassa, vaan ihan oikeassa sodassa Venäjän kanssa, vaikka sitä ei myönnetä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin Arkady Moshes.

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Eurooppa on hybridisodassa Venäjän kanssa ja tilanne on eskaloitunut.

– Näemme jo oikean sodan eskalaation, ei ainoastaan hybridisodan. Puhumme lännessä ihan liikaa hybridisodasta, vaikka todellisuudessa Eurooppa on jo aidossa sodassa Venäjän kanssa, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes kommentoi Von der Leyenin lausuntoa.

Moshesin mukaan näemme koko ajan sodan asteittaisen eskalaation sitä mukaa, kun sotateknologiat kehittyvät ja länsi lähettää Ukrainaan yhä kovempia aseita.

– Keväällä 2022 lännen apu Ukrainalle sisälsi lähinnä kypäriä, peittoja ja lääkkeitä, ei niinkään aseita. Nyt puhutaan jo erittäin pitkän kantaman Tomahawk-ohjusten lähettämisestä Ukrainaan. Tässä on tapahtunut valtava harppaus, Moshes selventää.

Virallisesta diplomaattisesta näkökulmasta katsottuna länsi kiistää olevansa sodassa Venäjän kanssa. Moshesin mukaan oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna länsi ei olekaan sodassa Venäjän kanssa, mutta poliittisesta näkökulmasta katsottuna on.

– Länsi auttaa yhtä sotivista osapuolista ja tukee sitä aseilla, joita sillä on käytettävissään. Se on aidon sodan määritelmä ja tämä ihmisten olisi tärkeää ymmärtää.

Miksi drooneja ei ammuta?

Moshes on kuitenkin samoilla linjoilla Ursula von der Leyenin kanssa siitä, että myös hybridisota on eskaloitunut. Sitä ei käy kiistäminen, kun katsotaan, mitä ympärillä tapahtuu.

– Meidän lentokenttämme olivat turvassa neljä vuotta sitten. Nyt niin ei enää ole, Moshes sanoo.

Venäläiset droonit sulkevat lentokenttiä ympäri Eurooppaa, eikä asialle tehdä konkreettisesti mitään. Moshesin mukaan Euroopan hampaattomuudelle venäläislennokkien suhteen on kaksi syytä.

Moshesista on selvää, että Euroopan pitäisi ampua alueellaan lentäviä venäläislennokkeja. Se ei kuitenkaan tee niin, koska sillä ei yksinkertaisesti ole kapasiteettia.

– Miten tätä ei ole saatu yli kolmessa vuodessa kuntoon? Minusta on hämmästyttävää, että vuosien ajan Eurooppa on ollut tietoinen Venäjän toimista eikä aidosti ole hankkinut riittäviä puolustusjärjestelmiä esimerkiksi lentokentilleen.

On luotettu liikaa siihen, ettei Venäjä hyökkää Nato-maihin eikä tule Euroopan alueelle.

Eurooppa ei ole yhtenäinen ja se on sen valtava heikkous. Moshesin mukaan siltä puuttuu selkeä toimintasuunnitelma iskeä takaisin, kun Venäjä kokeilee rajojaan lennättämällä droonejaan.

– Euroopan johtajat menevät neuvottelupöytään ja viettävät päiviä keskustellakseen jokaisesta yksittäisestä tapauksesta. Tapauksista ei pitäisi keskustella. Pitäisi toimia.

Toinen syy toimettomuuteen on Moshesin mukaan pelko Venäjän reaktiosta ja sodan eskaloitumisesta entisestään.

Elefantti huoneessa

Nykyisessä sotatilanteessa on Moshesin mukaan keskellä huonetta seisova elefantti, jota kaikki ajattelevat, mutta josta kukaan ei puhu.

– Elefantti on kysymys siitä, mitä tapahtuu, jos hybridivaikuttaminen ei enää riitä Venäjälle? Kuinka pitkälle se on valmis menemään ja käytetäänkö ydinaseita?

Moshesin mielestä eurooppalaiset poliitikot ovat aivan pihalla eikä heillä ole aavistustakaan, miten tässä tilanteessa pitäisi käyttäytyä.

– Joten kun he puhuvat hybridiuhasta ja hybridiuhan eskaloitumisesta, he tarkoittavat myös jotain muuta. Eksistentiaalinen uhka monille maille on todellinen sota Venäjän kanssa, jopa sota, jossa saatetaan käyttää ydinaseita.