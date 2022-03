Natoa vastustava professori: Suomen jäsenhakemus voisi olla yksi askel kohti Naton ja Venäjän sotaa – "Nyt on aito ydinsodan riski"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Venäjän suurhyökkäys Ukrainassa on kestänyt yli kolme viikkoa. Laajalti on esitetty, että Venäjän panssarikärjet eivät ole "sotilaallisessa erikoisoperaatiossa" saavuttaneet suunniteltuja tavoitteita.

Ydinsota on nyt aito riski, toteaa Helsingin yliopiston valtio-opin professori Heikki Patomäki . Vielä lähempänä oltiin hänen mukaansa Kuuban kriisin aikana, jolloin Neuvostoliitto kuljetti ohjuksia Yhdysvaltojen lähelle.

– Mielestäni ihmiset eivät ole tarpeeksi sisäistäneet, kuinka vakava tämä tilanne on, Patomäki arvioi MTV:lle.

Sen sijaan Ukrainan lukuisia kertoja vaatimaa lentokieltoaluetta Nato-maat eivät ole luvanneet toteuttaa. Myöskään esimerkiksi amerikkalaisia sotilaita ei ole luvassa, on Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden todennut useita kertoja.

– Meillä on monia skenaarioita, joita kautta se (sota Venäjän ja Naton välillä) voi tapahtua. Se voi tapahtua aika helpostikin, Patomäki uskoo.

– Meillä on konfliktin tikapuut, joita mennään ylöspäin kohti ydinsodan ensimmäisiä vaiheita, Patomäki jatkaa.

Surkeiden sattumusten lisäksi myös valtioiden toiminta voi joko kiihdyttää tai liennyttää käynnissä olevaa sotaa Euroopassa, katsoo professori Patomäki. Tässä kohtaa peliin astuu myös Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys, josta on kuluvan vuoden ensikuukausina puhuttu enemmän kuin viime vuosina yhteensä.

– Tulee mieleen ajatus, että Suomea suojaamaan tarvitaan isoveli, jolla on isommat aseet kuin Venäjällä. Se tulee suoraan sielusta, mutta on hyvin lyhytnäköinen ja kansalliskeskeinen ajatus, Patomäki sanoo.

Suomen Nato-jäsenyyttä vastustava Patomäki katsoo, että Venäjän itään laajentuminen on Venäjän näkökulmasta "jatkuva ongelma", jota se on myös protestoinut. Myös Ukrainan sodan aikana Venäjän johto on toistuvasti tuonut esille tämän kannan.