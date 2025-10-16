Mitä tapahtuu, jos hybridivaikuttaminen ei enää riitä Venäjälle?

Venäjä on viime viikkoina koetellut Eurooppaa entistä enemmän lisääntyneen droonihäirinnän muodossa.

Elefanttina keskellä huonetta on kuitenkin koko ajan kysymys siitä, saako Venäjä tarpeekseen droonihäirinnästä ja hybridisodasta ja aloittaa ihan oikean sodan. Siihen länsi ainakin kiivaasti varustautuu.

Asiantuntijan mukaan Venäjää pidättelee vielä nyt päällä oleva sota.

– Ennen kuin Venäjä voi aloittaa sodan länsimaita vastaan, erään hyvin merkittävän asian pitää tapahtua. Nimittäin Ukrainan pitäisi hävitä sodassa Venäjää vastaan ja romahtaa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

Moshesin mukaan tällä hetkellä Venäjällä ei yksinkertaisesti ole resursseja sodan laajentamiseen, vaikka se sitä mahdollisesti haluaisikin.

Kreml on hyvin tietoinen siitä, että sodan aloittaminen Nato-maata vastaan vaatisi huomattavan paljon aikaa uusien joukkojen kokoamiseen ja valmistelemiseen sekä uusien aseiden tuottamiseen.

Tämän tietää myös länsi.

– Mielestäni Suomen turvallisuusviranomaiset ovat hyvin kartalla tässä asiassa ja seuraavat tilannetta, Moshes sanoo.

Pahin skenaario

Sen lisäksi, että Ukrainan pitäisi selvästi hävitä ja Venäjän voittaa sota, monen muunkin asian pitäisi toteutua ennen kuin Venäjä voisi todella hyökätä länteen. Lännen pitäisi muun muassa hyväksyä Venäjän voitto ja Ukrainan tappio.

– Jos vaikka solmittaisiin sellainen rauhansopimus, että Ukraina menettää alueita ilman lännen turvatakuita, se osoittaisi selvästi, että Venäjä on voittanut ja länsi sekä Ukraina hävinnyt, Moshes havainnollistaa.

Tällaisessa skenaariossa lännen olisi hyvin vaikea mobilisoitua uudelleen ja löytää enää myöhemmin tarvittaessa poliittista yhtenäisyyttä, resursseja ja joukkoja.

– Mikäli näin tapahtuu, niin todennäköisesti 5–10 vuoden kuluttua, mikä on historiallisessa mittakaavassa lyhyt aika, Venäjä voisi olla valmis hyökkäämään.

Moshes muistuttaa kuitenkin, että tässäkin Ukrainan ja lännen kannalta kaikkein pahimmassa skenaariossa Venäjän pitäisi ensin "hoitaa asioita" entisen Neuvostoliiton alueella.

– Venäjän olisi vallattava Moldova, Valko-Venäjä, Armenia ja Georgia.

Yhtenäisyys hakusessa

Jotta vältyttäisiin pahimmalta skenaariolta, jossa Ukraina on romahtanut ja Venäjä selvinnyt aloittamastaan hyökkäyssodasta voittajana, Moshes peräänkuuluttaa Euroopan yhtenäisyyttä.

– Tällä hetkellä Euroopan maat osoittavat, että heillä on vaikeuksia sopia strategisesta politiikasta, mikä vain ja ainoastaan rohkaisee Venäjää, Moshes pohtii.

Ukrainan tukemisessa etenkin avaintekijöiden, kuten Ranskan, Britannian ja Saksan, teot ovat tärkeitä.

– Maat, kuten Unkari, saattavat olla Venäjän puolella, mutta ne eivät lopulta päätä mitään. Ne voivat ainoastaan jarruttaa prosessia hieman, Moshes sanoo.

Droonimuurit turvana?

Viime aikoina on puhuttu kiihtyvästi koko Euroopan mannerta suojaavan droonimuurin rakentamisesta. Sen kanssa haetaan parhaillaan Mosheksenkin peräänkuuluttamaa yhtenäisyyttä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan esitys muurin rakentamisesta tehtiin sen jälkeen, kun venäläiset droonit tunkeutuivat Puolan ilmatilaan 10. syyskuuta. EU-komission on määrä kertoa lisää droonimuuripäätöksistä torstaina.

Droonimuurin tarkoituksena on havaita ja torjua Venäjän drooneja Euroopassa.

Moshes pitää droonimuuria hyvänä ideana.

– Kaikki, mikä nyt lisää Euroopan puolustuskykyä ja potentiaalisen puolustuskyvyn tehokkuutta, on tietysti hyödyllistä.

Investointeja tulee tehdä, koska Eurooppa ei ole panostanut puolustukseensa vuosikymmeniin. Toinen haaste liittyy Moshesin mukaan siihen, kuinka nopeasti niin sanottu droonimuuri pystytään perustamaan.

– Teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Onko tämä droonimuuri todella hyödyllinen enää silloin, kun se saadaan pystyyn vai onko Venäjä keksinyt jo uusia keinoja.

Moshes on huolissaan siitä, että eurooppalaiset tyypilliseen tapaansa alkavat keskustella resurssien jakamisesta tavalla, joka hyödyttäisi kaikkia EU-maita sen sijaan, että resurssit keskitettäisiin tavalla, josta olisi sotilaallisesti eniten hyötyä.

Droonimuuri ei olisi todellinen muuri, kuten vaikkapa keskiajalla.

– Fyysisten aitojen ja muurien aika on ohi, Moshes sanoo.