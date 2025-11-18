Saksan puolustusalan edustajat arvioivat MTV Uutisille, että maa on kivunnut puolustusinnovaatioiden kärkimaaksi ennen kaikkea liikkeellä olevien julkisten varojen takia.
Drooneja, robotiikkaa ja tekoälyä. Berliinin turvallisuuskonferenssissa tulee selväksi, että Saksassa tapahtuu puolustusalalla juuri nyt todella paljon.
Hallitus on avannut velanoton varustaakseen puolustusvoimiaan. Samalla maahan on syntynyt joitakin Euroopan arvokkaimmista kasvuyrityksistä.
– Saksan tämänhetkinen hallitus on lyönyt läpi sen, että Saksa käyttää paljon rahaa puolustukseen tulevina vuosina. Saavutamme Naton 3,5 prosentin puolustusmenotavoitteen jo vuonna 2029.
– Siksi Saksan puolustussektorilla menee nyt lujaa, kertoo Saksan puolustusyritysten keskusliiton toimitusjohtaja Hans Christoph Atzpodien.