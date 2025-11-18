– Saksan tämänhetkinen hallitus on lyönyt läpi sen, että Saksa käyttää paljon rahaa puolustukseen tulevina vuosina. Saavutamme Naton 3,5 prosentin puolustusmenotavoitteen jo vuonna 2029.

Drooneja, robotiikkaa ja tekoälyä. Berliinin turvallisuuskonferenssissa tulee selväksi, että Saksassa tapahtuu puolustusalalla juuri nyt todella paljon.

Saksan puolustusalan edustajat arvioivat MTV Uutisille, että maa on kivunnut puolustusinnovaatioiden kärkimaaksi ennen kaikkea liikkeellä olevien julkisten varojen takia.

MTV Berliinissä: Eurooppa varustautuu kiireellä ja Saksassa käy nyt kova pöhinä

MTV Berliinissä: Eurooppa varustautuu kiireellä ja Saksassa käy nyt kova pöhinä

Berliinissä järjestettävä turvallisuuskonferenssi kokoaa yhteen puolustusyrityksiä eri puolilta Eurooppaa esittelemään uusia innovaatioitaan.

– Meidän täytyy käyttää teknologiaa vastuullisesti ja olla mukana päättämässä, miten sitä käytetään. Muuten emme voi puolustaa itseämme, sanoo yrityksen varatoimitusjohtaja Johannes Arlt .

Eurooppalaista yhteistyötä hieromassa

He käyvät ennen kaikkea keskusteluja yhteistuotannosta, jota Euroopassa lisätään kovaa vauhtia.

– Ne pyritään myös poistamaan kokonaan tuotteistamme. Se ei valitettavasti ole vielä täysin mahdollista. (--) Pyrimme valmistamaan täysin eurooppalaisen tuotteen ja ehkä jopa lokalisoimaan toimitusketjut mahdollisimman pitkälle.