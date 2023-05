Mikä ihmeen pikku E? Tällaisia peräkärryjä eri ajokorteilla saa vetää – "Menevät valitettavan usein sekaisin"

B-kortti

B-kortilla saa ajaa ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.

Jos traktorin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h ja sen kokonaismassa on yli 3 500 kiloa, ei B-luokan kortti enää kuitenkaan riitä, vaan silloin tarvitaan traktorista riippuen C1- tai C-luokan kortti.

B-kortti, jossa erityisehto 96

BE (”pikku E”)

BE-kortilla saa ajaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa.

C1 ja C1E

C1-luokan ajokortilla saa ajaa muita kuin D1- tai D-luokan ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kiloa, mutta enintään 7 500 kiloa ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.

C1E-luokan ajo-oikeus sisältää BE-luokan ajo-oikeuden. Lisäksi se tuo myös ”pikku-E” -väliotsikon alla mainitun mahdollisuuden ajaa yhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto, johon on kytketty perävaunu, jonka kokonaismassa on yli 3 500 kiloa. Tällöinkin yhdistelmän kokonaismassa on rajoitettu enintään 12 000 kiloon.