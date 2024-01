Tauolta palaava Viiden jälkeen esittelee kuntosalin, jossa ei saa somettaa

Vuosi on vaihtunut ja hyvin tyypillinen ilmiö on, että kuntosalit pullistelevat uutta elämää aloittavista kävijöistä. Yksi silmiinpistävä ilmiö kuntosaleilla on se, että todella monella on siellä kännykkä kädessä. Jos karsastaa älyruutuja kuntosalilla, niin kuntoilija voi suunnata myös sellaiselle salille, jossa niitä ei ole – ainakin Helsingissä.