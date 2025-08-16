Komiat-yhtye kohtaa haastavan paikan Katri Helenan jäähyväisissä: "Vetää aika vakavaksi"

Iskelmäyhtye Komiat astuu lavalle ennen Katri Helenaa lauantaina, kun legenda päättää uransa Helsingin Olympiastadionilla.

Iskelmälegenda Katri Helenan ura huipentuu lauantaina 16. elokuuta Helsingin Olympiastadionille, kun Viimeinen ilta -nimeä kantava konsertti näkee päivänvalon.

Energisistä keikoistaan tunnettu Komiat-iskelmäyhtye lämmittelee ikonia.

– Se vetää aika vakavaksi. Useampi on kysynyt fiiliksiä. Olen todennut kaikille itseni ja bändin puolesta, että kaikkein hienointa siinä on se, että siellä on Katri Helena. Tämä on paljon hienompaa kuin vaikka oma stadionkeikka. Iskelmän perinteeseen kuuluu vahvasti jatkumo, niin on hienoa olla edes pieni osa tällaista iltaa. Se on käsittämättömän upea kunnia, yhtyeen rumpali Eero Nummela kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 15. elokuuta.

Komiat-yhtye sai viestin, että nimenomaan Katri Helena on toivonut, että kyseinen bändi lämmittelisi häntä viimeisellä keikalla.

– Ehkä se on auttanut myös hieman selviämään tästä jännityksestä. Koen, että meidät todellakin sinne sitten halutaan, yhtyeen laulaja Aleksi Yli-Sissala sanoi.

Kokoonpano on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja heillä on TikTokissa viraalivideoita.

