Ei enää treeniselfieitä? Brittikuntosalit alkaneet rajoittaa kuvaamista

The Guardian kertoo, että yhä useammat kuntosalit Britanniassa ovat alkaneet puuttua kuvaamisen tiloissaan.

Salilla kuvaamiseen liittyvät ongelmat ovat saaneet jotkut salit kieltämään treenin videoimisen ja selfiet. Valituksia on tullut esimerkiksi yksityisyyteen ja tiellä oleviin kuvaustarvikkeisiin liittyen. Muut salilla kävijät ovat saattaneet kokea tulleensa kuvatuiksi tahtomattaan.

Joillakin saleilla kuvaaminen on kielletty kokonaan, joissain paikoissa sitä on rajoitettu tai saatettu pyytää kuvaajaa kysymään lupa kuvaamiseen läsnäolijoilta.

Treeni jää kuvaamisen jalkoihin

Brittiläinen kuntosaliohjaaja Erin Blakely kertoo The Guardianille, että monet kuntosalit ovat linjanneet toimintaohjeissaan, että kameratarvikkeita ei saa tuoda salille.

– Turvallisuus on ilmiselvä huolenaihe, kuvauskamat lattialla voivat olla vaaraksi.

Saliketju kielsi tripodit viikonloppuisin

Lontoolainen Pure Muscles Gym -sali on kieltänyt tripod-kuvausjalustojen kiikuttamisen salille viikonloppuisin.

Saliketjulla on Briteissä yli 340 salia. Ketjun tiedottaja kommentoi The Guardianille näin:

– On tärkeää kunnioittaa toisten yksityisyyttä. Sen vuoksi saliohjeissamme kerrotaan selkeästi, että ihmisten ei pitäisi kuvata tai videokuvata, ellei siihen ole lupaa. Pyydämme ihmisiä myös olemaan julkaisematta nettiin ja sosiaaliseen mediaan sellaista sisältöä, josta jonkun toisen henkilön saattaa tunnistaa.

Vastalause: Kuvaaminen elannon kannalta tärkeää

The Guardianin mukaan kuntosalien linjaus on herättänyt jonkin verran närää. Ryhmäliikuntaohjaajia valmentava Dave Readle HIIT Companysta kertoo, että kuvaaminen ja materiaalin julkaisu on parasta mainostamista.