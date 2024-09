Jonna ja Pete testaavat taas niin outoja harrastuksia, ettei tahattomalta vatsalihastreeniltä vältytä – Uuden lajin metsästäjät palaa ruutuun!

Uutta myös kuvaajakonkarille

Silti Uuden lajin metsästäjät on myös kokeneelle konkarille uusi ja erilainen työtehtävä. Nimittäin tässä sarjassa myös kuvaajalla on näkyvä rooli.



– On ollut helkutin hauskaa. Kuvaus on lyhyt sessio ja kaikki tallennetaan ensimmäisellä otolla. Näin saadaan aito tilanne taltioitua. Olihan tilanne uusi, kun kuvaaja ei yleensä puhu, kun kamera käy. Nyt saan möläytellä, mitä mieleen juolahtaan. Hektistä, mutta hauskaa on ollut, Näsman kuvailee.