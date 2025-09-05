Tätä vakava aliravitsemus tekee lapselle

Nälänhätä merkitsee peruuttamattomia vaurioita ihmiskeholle. Jos ihminen on pelastettavissa, on se tehtävä varoen.

YK julisti hiljattain nälänhädän Gazan kaupunkiin. MTV Uutiset selvitti, mitä nälänhädän kouriin joutuneet ihmiset joutuvat käytännössä kokemaan. Eli kuinka äärimmäinen nälkä runtelee ihmiskehoa.



Kysyimme asiaa Suomen Punaisesta Rististä. Vastaukset antoi terveyden asiantuntija, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Terhi Heinäsmäki.

Ihminen selviää vedettä vain päiviä

Hyväkuntoinen aikuinen voi elää ilman ruokaa noin 40 päivää, jos saa riittävästi vettä. Lapset kuolevat nälkään kaksi kertaa nopeammin. Ihmisen yksilölliset tekijät vaikuttavat suuresti kuten ikä, kehon rasvavarastot, terveydentila ja ympäristöolosuhteet.

Naiset kestävät nälkiintymistä miehiä pidempään muun muassa erilaisen rasvakoostumuksen vuoksi. Ilman vettä ihminen selviää vain 3–5 päivää.

Elossa pysymiseen tarvitaan hiilihydraatteja, proteiinia, rasvaa, vitamiineja ja kivennäisaineita. Nestemäinen liuos, jossa on vettä, sokeria ja hivenaineita, voi ylläpitää elintoimintoja lyhytaikaisesti. Kehon energiantarve voidaan hetkellisesti kattaa kehon omista rasvavarastoista ja lihaskudoksesta, mutta tämä johtaa nopeasti kudosten tuhoutumiseen ja elinten toiminnan heikkenemiseen.

Ruokkiminen tehtävä varoen

Jos nälkään nääntyvä ihminen halutaan pelastaa, potilaalle annetaan puhdasta vettä ja liuosta, jossa on veren suoloja eli elektrolyyttejä.

Vaikeassa tilanteessa nämä joudutaan antamaan suonensisäisesti. Potilaalle voidaan antaa energiapitoista, helposti sulavaa ravintoa, kuten pähkinätahnaa ja nestemäisiä ravintoseoksia.

Infektioiden hoito on ensisijaisen tärkeää, koska kuolinsyy nälkätilassa on usein tulehdus. Erityisesti lapsille ja raskaana oleville pitää tehdä tarkka lääketieteellinen seuranta. Ravitsemus täytyy palauttaa hitaasti, sillä liian nopea ruokinta voi aiheuttaa esimerkiksi sydänpysähdyksen.

Aivot lakkaavat toimimasta

Vakava aliravitsemus aiheuttaa lapselle kasvun hidastumisen, eivätkä aivot kehity normaalisti. Keho alkaa kuluttaa rasvaa, ja sen jälkeen lihaksia ja elimiä energian saamiseksi.

Lopulta elimet hiipuvat, sydän kutistuu, hengitys vaikeutuu ja aivot lakkaavat toimimasta. Aliravitsemuksen myötä lapsi muuttuu apaattiseksi, eikä jaksa leikkiä tai reagoida. Pitkäaikainen aliravitsemus voi aiheuttaa pysyviä aivovaurioita ja oppimisvaikeuksia.

Jos taas äiti on aliravittu, vauva on todennäköisesti alipainoinen tai ennenaikainen.

Katso ylhäältä pysäyttävä video siitä, kuinka aliravitsemus vaikuttaa ihmiseen.