Tällaiset ovat hygieniaolosuhteet Gazassa – ripulitaudit, infektiot, nestehukka ja aliravitsemus uhkaavat

Gazan kaista on hieman Espoon maa-alaa suurempi alue, jolla asuu yli kaksi miljoonaa asukasta. Israelin ja Hamasin välinen konflikti on pakottanut noin puoli miljoonaa gazalaista siirtymään kodeistaan kohti alueen eteläosaan.

– Hyvin pienellä alueella on suuri määrä ihmisiä olosuhteissa, jotka luovat terveysriskejä, Linda Konate kertoo.

Gazaan on kansainvälisten ponnistusten avulla saatu toistaiseksi riittämättömästi apua tarpeeseen nähden. Vedenpuute on tällä hetkellä suuri ongelma, sillä siitä oli pulaa jo ennen konfliktia.

– Ihmiset juovat likaista vettä. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi ripulitauteja ja sairauksia. Toinen huoli on nestehukka, Konate kertoo

Vaarassa ovat etenkin alle viisivuotiaat lapset

Suuren ihmisjoukon majoittuminen ahtaasti lisää myös hengitystieinfektioiden riskiä. Suurin osa Pohjois-Gazasta etelään paenneista on majoittunut esimerkiksi kouluihin ja muihin isoihin rakennuksiin, joihin ei tule vettä eikä niissä ole toimivia wc-tiloja.

Veden lisäksi myös ruuasta on pulaa.

Aliravitsemus lisää muiden sairauksien riskiä erityisesti lapsilla, sillä vastustuskyky on jo valmiiksi alentunut.

Synnyttäminen konfliktialueella on vaarallista äidille ja lapselle

Tilanne on vaikea myös konfliktissa vammoja saaneiden osalta. Heitä on tuhansia, ja luku kasvaa uusien iskujen myötä. Vammat ovat usein pitkäaikaista erikoissairaanhoitoa tai useita leikkauksia vaativia. Tähän ei välttämättä ole aikaa tai resursseja.

Kroonisten sairauksien kuten kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonitautien hoito on puutteellista, sillä lääkkeitä ja resursseja ei ole riittävästi.

Gazan lääkärit työskentelevät äärirajoilla

– Heillä on tunne, että maailma ei tee mitään, vaikka tällaista tapahtuu. Toisaalta he jatkavat työtä potilaiden puolesta eivätkä anna periksi niin kauan kuin jotain on mahdollista tehdä, Ollila sanoo.